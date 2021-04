El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, se mantuvo hoy en que gremio el no se expresará ni a favor ni en contra del nombramiento de la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos y dijo que corresponde al Senado estar “bien pendiente de todas las ejecutorias y las competencias” de la nominada.

Dijo también que la Cámara Alta, “ha tenido tiempo demás” para evaluar a Aponte Santos, cuyo nombramiento sigue en un limbo, pues fue evaluado en vistas públicas y la Comisión de Nombramientos ya tiene listo un informe, pero no se ha actuado sobre el mismo.

“Por regla general, por ética, la AMPR nunca ha opinado con relación a los nombramientos de los secretarios. Podemos decir que es ya una regla de la institución. ¿Cómo vamos a emitir un juicio si nosotros vamos a estar siempre pendiente de que se hagan las cosas correctas y de que se cumpla con el convenio colectivo?”, dijo Bonilla Sánchez.

Indicó que el Senado tiene “un deber ministerial” de evaluar las ejecutorias de los jefes de agencias, cuyos nombramientos sean sometidos por La Fortaleza para consejo y consentimiento. “Entiendo que por el COVID y la Comisión de Nombramientos que tuvo a bien por lo menos evaluarla, no ha emitido el informe, pero es el Senado el que tiene que emitir el juicio pertinente”, indicó.

Sobre las alegaciones que han surgido en medios de comunicación de que Aponte Santos ha colocado personas en puestos en el Departamento para complacer a políticos, figuras y jefes de agencias, el líder de la AMPR dijo que se deben hacer las investigaciones, siguiendo el debido proceso de ley y tomar las acciones correspondientes.

Preguntado si hay espacio para que Aponte Santos retorne a la presidencia de la AMPR, dijo que eso tendría que ser evaluado según el reglamento del gremio sindical. Cuando el gobernador Pedro Pierluisi nombró a Aponte Santos para la Secretaría de Educación, la nominada era la presidenta de la organización.

“Tenemos que verlo legalmente, porque ella renunció y tenemos que entender lo que disponga el reglamento. Ella es maestra del salón de clases, pero tenemos que verlo legalmente”, sostuvo para agregar que no ha escuchado nombres de posibles candidatos en caso de que el nombramiento sea rechazado o retirado.

“No hemos escuchado nombres, pero no importa quien esté en la silla, la AMPR y la local sindical va a estar pendiente de que no se violen los derechos de los maestros”, dijo. La AMPR tiene la representación de casi 26 mil maestros de Puerto Rico.

Por su parte, la secretaria general de la local sindical de la AMPR, Grichelle Toledo Correa, dijo que el gremio no ha logrado tener reuniones de trabajo con Aponte Santos.

“La mayoría de nuestras reuniones han sido informativas. Desde el primer día hemos estado solicitando que sean unas reuniones de trabajo, que se compusieran unas mesas para trabajar primero que nada con la posible apertura de las escuelas y cómo trabajar ese escenario. Manteniendo nuestra postura, siempre hemos reclamado que se nos diera ese espacio para ser parte de ese diálogo, pero eso lamentablemente no ha sucedido”, indicó Toledo Correa.

“Se nos abrió un espacio para ir y llevar posibles situaciones, pero por lo general lo que ha pasado es que discutimos las situaciones y en ocasiones no nos atiende la designada, nos atiende algún personal que no tiene poder decisional. Esto se ha convertido en nosotros informar y ellos decir ‘vamos a consultar’ y en ese vaivén no hemos podido entablar una mesa de trabajo como hemos reclamado desde el día uno”, agregó.