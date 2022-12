Ante los reclamos de decenas de dueños de apartamentos en varios condominios de Ponce, la senadora Keren Riquelme anunció la radicación de la Resolución del Senado 345 la cual ordena una profunda investigación sobre las denuncias de estos titulares sobre la negligencia e incumplimiento contractual de las compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, luego de que sus viviendas sufrieron serios daños como resultado de los eventos sísmicos acaecidos desde enero de 2020.

Ayer, miércoles, un grupo de residentes de los condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Oro denunciaron que desde el 2020, ni las juntas de directores de estos condominios, ni las aseguradoras han respondido a las reclamaciones de daños realizadas.

“Hemos observado el dolor de muchas familias, particularmente en el área sur de la Isla ante la inacción de las compañías de seguro en actuar para asistirlos. Han pasado casi tres años desde los terremotos de enero de 2020 y todavía no se han resuelto las reclamaciones. Esto no puede continuar. Ayer los residentes de los condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Oro, todos en Ponce, levantaron su voz de indignación ante esta problemática. Esto urge una investigación exhaustiva y de manera expedita”, sentenció Riquelme mediante declaraciones escritas.

La medida ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor a realizar la pesquisa y rendir un informe detallado sobre los hallazgos en un período no mayor a los 30 días calendario.

“No es justo que estas personas tengan que sufrir esto. No sólo están luchando con las aseguradoras y los ajustadores, sino también las juntas de directores le fallan. Estas personas están gastando dinero de, en muchos casos, donde no tienen para pagar alquileres. Reiteramos que no es justo esto, son ya casi tres años”, destacó la Senadora por Acumulación.

Desde inicios del pasado año, titulares de propiedad horizontal han denunciado públicamente su inconformidad con el proceso de pago de reclamaciones a las aseguradoras, luego de que sus edificios sufrieron daños estructurales a consecuencia de los sismos que afectaron los pueblos de la región suroeste desde el 7 de enero de 2020.

En algunos casos, según las inspecciones realizadas por las propias compañías aseguradoras, el daño causado al interior de las viviendas y las áreas comunes fue de tal grado que requirió el desalojo de los residentes. Sin embargo, pese a lo grave de la situación las aseguradoras no han respondido con la correspondiente indemnización del inmueble, por lo que desde entonces los condóminos han quedado en un estado de incertidumbre, sin el dinero necesario que por ley les corresponde para rehabilitar sus propiedades.

“Dada la importancia de este asunto, el Senado de Puerto Rico entiende que es meritorio y necesario investigar estas denuncias, con el fin de identificar las acciones pertinentes que promuevan una solución efectiva de estos problemas”, culminó diciendo.