La propuesta para dar autorización a los vehículos todoterreno para transitar por las carreteras del país murió ayer, jueves, luego de que la Comisión de Transporte, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado emitiera un informe negativo a la propuesta presentada por la administración de Jenniffer González Colón.

El informe se dio por leído en la sesión del Senado y asunto quedó fuera de discusión, tras la determinación de no avalarse el Proyecto del Senado 916.

El motivo principal para que la Comisión, presidida por el senador Héctor Joaquín Sánchez, no aprobara la medida se debió a incongruencias entre las recomendaciones dadas por el comité de trabajo que se creó por orden ejecutiva para analizar y regular el uso de vehículos todoterreno, Utility Task Vehicles (“UTV”), Utility Vehicles (“UV”), Side-by-Side Vehicles (“SSV”), otros vehículos afines o similares, incluyendo ciertas motoras, y la legislación presentada por La Fortaleza.

“A manera de ejemplo, el Informe Final recomendó expresamente que los vehículos todoterreno sólo podrán transitar por vías previamente designadas y que se ‘excluyen expresamente autopistas, expreso y vía de acceso restringido parcial o permanente’. Sin embargo, el P. del S. 916, en su enmienda al Artículo 10.15(a) de la ley 22-2W (Ley de Vehículos y Tránsito), dispone que los vehículos todo terreno ‘podrán transitar por todas las vías públicas, incluyendo autopistas, carreteras estatales y municipales pavimentadas’. Esta disposición contradice la recomendación del Grupo de Trabajo y fue señalada como un riesgo significativo por múltiples comparecientes”, establece el informe, que fue avalado por todos los miembros de la Comisión.

Procesalmente, la Comisión informó en el hemiciclo del Senado que el informe a la medida administrativa fue negativo. Como no fue avalada, no hay que votar para establecer un rechazo mayor en el pleno del Senado. A todos fines, la propuesta no prosperará y se da por terminado el asunto.

Esta medida de permitir a los four track, CanAm y otras especies de vehículos, incluyendo algunas motoras, transitar por las vías públicas la prometió la gobernadora en su campaña eleccionaria del 2024. Fue objeto de controversias y en la calle la Policía tuvo que implementar controles en contra de los conductores de estos vehículos por incidentes que se registraron cuando se analizaba la propuesta.

En el informe negativo del Senado se da cuenta que “la propia Policía de Puerto Rico, en su ponencia ante esta Comisión, recomendó que la circulación de vehículos todoterreno en vías públicas debería ser de manera limitada y controlada, exclusivamente en caminos vecinales y carreteras secundarias o terciarias, sin permitir su operación en vías principales, autopistas o expresos”.

Otro problema que se señaló contra la propuesta es que el comité de trabajo propuso una licencia especial para conducir este tipo de vehículo, pero la medida de la administración redujo el requisito a una “autorización… expedida por el DTOP sin incorporar los controles de capacitación y certificación interagencial que el Grupo consideró esenciales”.

“La medida, tal como fue radicada, no recoge fielmente las recomendaciones del proceso multisectorial que le dio origen y, por consiguiente, no satisface los estándares de seguridad vial, protección ambiental y fiscalización efectiva que este Alto cuerpo y la ciudadanía merecen”, concluye el informe.

Tras la decisión del Senado, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, José “Memo” González, indicó en declaraciones escritas que “respetamos la determinación del Senado y el informe emitido por la Comisión de Transportación e Infraestructura. El senador Sánchez, como miembro del Comité Ejecutivo, no presentó recomendaciones específicas para mejorar la medida, por lo que nos sorprende esta determinación. Permanecemos disponibles para colaborar en todo esfuerzo que fortalezca la seguridad vial”.