El Senado aprobó hoy por unanimidad y a viva voz hoy una moción que dispone que el cuerpo legislativo no dará paso a legislación que cambie la fecha de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre.

Igualmente, en el primer día de la sesión extraordinaria, la Cámara alta colgó dos de los nombramientos de la ristra de 79 nominaciones a la judicatura, fiscalías y a varias juntas y comisiones que la gobernadora Wanda Vázquez Garced incluyó en la agenda de la sesión extraordinaria que culmina el próximo 5 de octubre.

Fueron colgados, sin un informe y sin evaluar, los nombramientos del abogado Ángel Rodríguez Candelas como juez superior y el de Wilson González Antogiorgi, para un nuevo término como fiscal de distrito.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que algunos de los nombramientos no tendrán los votos de la mayoría parlamentaria y que le notificarán a la gobernadora que los retire.

“La gobernadora nos ha convocado y como todos sabemos estamos a semanas de las elecciones y el asunto del COVID ha dilatado de alguna manera los trabajos. En ese escenario, la gobernadora nos convoca para atender 26 proyectos y nada más y nada menos que 79 nombramientos, reto que aceptamos y que definitivamente habremos de atender”, dijo Rivera Schatz.

“Debe quedar completamente claro que todas estas personas van a ser evaluadas con profundidad, que no se trata de favores políticos y que nombramiento que se haya hecho incorrectamente y que no se ajuste al procedimiento, nombramiento que no atenderemos. Mi llamado a los senadores es a que examinen las credenciales de los nominados, que examinen la legislación y hagamos el mejor esfuerzo”, sostuvo el líder senatorial.

No descartó que el cuerpo legislativo se autoconvoque para considerar el nombramiento de Raúl Márquez Hernández como secretario del Departamento de Estado, pues no fue incluido en la agenda de la extraordinaria.

Dijo que el nombramiento se hizo mientras la legislatura estaba en receso. “Tomamos conocimiento y podríamos autoconovocarnos”, indicó Rivera Schatz.

El presidente del Senado recesó los trabajos de la sesión extraordinaria hasta el 28 de septiembre para que los nominados puedan completar la entrega de documentos a la Comisión de Nombramientos y los senadores tengan tiempo para analizar los nombramientos y el paquete de medidas incluidas en la extraordinaria.

En el primer día de la sesión extraordinaria se dio lectura a las medidas y nombramientos incluidos en la convocatoria.

A la sesión acudieron algunos legisladores de las minorías legislativas, entre ellos, los senadores Eduardo Bhatia, Cirilo Tirado, José Nadal Power, José Luis Dalmau y José Vargas Vidot.

Durante la sesión, el joven Manuel Vélez fue juramentado como nuevo sargento de Armas del Senado. Vélez, quien era sub sargento de Armas fue ascendido al cargo, ante la renuncia del sargento de Armas, Joel Fontánez.