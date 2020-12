La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado presentó hoy, lunes, para consideración de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, el nombre del secretario de la Cámara Alta, Manuel Torres Nieves, para asumir el cargo de contralor de Puerto Rico.

“Estamos solicitando que se convoque para el consejo y consentimiento la figura del señor Manuel Torres Nieves como contralor de Puerto Rico. Tiene los credenciales, tiene la capacidad, tiene el dato histórico, es un servidor de más de 25 años que le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico”, señaló el portavoz de la Palma en el Senado, Carmelo Ríos.

PUBLICIDAD

Las expresiones -que fueran avaladas por la delegación PNP- surgieron tiempo después que el Senado colgara de forma unánime la nominación de Kermit Lucena Zabala como contralor de Puerto Rico, sometida ayer, domingo, por Vázquez Garced.

Torres Nieves tiene el apoyo de la delegación de la Palma que en el caucus de la semana pasada había aprobado una resolución haciendo constar su espaldarazo. “Yo sé que esto es atípico. Yo creo que no se ha hecho anteriormente de esta manera, pero queremos venir con la manos limpias a decirle a la gobernadora que queremos el consejo y el consentimiento”, puntualizó al sostener que su “candidato” es Torres Nieves.

A pesar de que varios senadores de la Palma aseguraron que con la sugerencia no pretendían extralimitar sus deberes constituciones ni mucho menos usurpar los del Ejecutivo, las minorías legislativas cuestionaron el proceder y advirtieron que con sus acciones estaban estableciendo un mal precedente.

“Se han extralimitado los poderes constituciones de este cuerpo. El consejo y consentimiento se da en el momento que el cuerpo ejerce la función de votar a favor, de confirmar. El consejo no es una mera expresión del cuerpo, de presentarle a la gobernadora un candidato. La gobernadora o gobernador de turno es quien presenta el candidato. El cuerpo no pueden bajo ningún concepto, extralimitar su poder e ir más allá”, señaló el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado.

“Se les pasó la raya compañeros. El país hace poco habló y me parece que ustedes no han entendido”, señaló en referencia al verano del 2019 cuando el país exigió nuevos estilos de gobernanza y logró la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación.

PUBLICIDAD

Para el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, con su acción la mayoría PNP reconoce la “ruptura absoluta” con el Ejecutivo. “Este trámite que se está haciendo públicamente es lo que se hace típicamente en las reuniones entre el Senado y la gobernadora, en cartas y comunicaciones escritas, en las conferencias legislativas”, destacó Dalmau.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió el proceder y enfatizó que las expresiones de Ríos representaban el sentir de la delegación del PNP.

De hecho, citando el “Diario de Sesiones”, Rivera Schatz destacó que entre las facultades constitucionales del Senado está la responsabilidad de aconsejar además de confirmar o aprobar. “Consejo y consentimiento quiere decir aconsejar a quién se va a enviar”, subrayó.

El vicepresidente del Senado, Henry Neumann, argumentó, por su parte, que lo verdaderamente incorrecto bajo este escenario – al filo del cuatrienio y de la sesión extraordinaria- es que el Ejecutivo envíe al Senado sobre 150 nombramientos y 40 proyectos de ley para su evaluación.

“Nosotros no queremos cambiar la Constitución y la forma en que se hacen las cosas. Lo que queremos es ayudar a la gobernadora, darle una mano a al gobernadora que nos acaba de enviar un nombramiento que, de forma inmediata, nosotros rechazamos para la figura del contralor unánimemente”, señaló Neumann.

“Para no perder tiempo y cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad, gobernadora aquí te ofrecemos lo mejor de nosotros. Alguien con el cual no vas a tener los contratiempos que tuviste en el día con el nominado para el mismo puesto. Eso es lo único que nosotros hemos hecho. Aquí no hay un intento de golpe de estado”, agregó el vicepresidente senatorial.