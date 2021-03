Los presidentes del Senado, José Luis Dalmau, y la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, aseguraron hoy que durante su reunión semanal con el gobernador discutieron temas relacionados a la confirmación de los nominados a su gabinete, el uso de los fondos de reconstrucción y la revisión de la reforma electoral, entre otros asuntos.

De acuerdo con Dalmau, la confirmación en el Senado del nominado a secretario de Estado, Larry Seilhammer, bajaría a votación mañana, y agregó que los 15 miembros de la Comisión de Nombramientos le habían dado el visto bueno, por lo que no debería encontrar dificultades.

Sin embargo, Hernández dijo que la confirmación de Seilhamer en la Cámara tendría que esperar hasta que se comience a atender el tema electoral que muchos representantes consideran prioridad.

Por otro lado, Dalmau adelantó que la confirmación del nominado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, podría bajar a votación el próximo martes.

Sobre el resto de los nominados, comento que el proceso continúa y 18 de los 28 nominados habían cumplido con el trámite necesario y están en las últimas evaluaciones. Para la próxima semana, agregó, tendrían vistas con el nominado de la sombrilla de Seguridad Pública.

En otro tema, Dalmau comentó que hablaron de la situación del uso de los fondos federales de reconstrucción y la eliminación de los requisitos onerosos que se habían impuesto a Puerto Rico, y agregó que ya ayer se hizo un anuncio al respecto.

Por su parte, Hernández, dijo que indagó sobre el acuerdo que se trabaja para permitir que los fondos que otorga la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA), que son por rembolso, se puedan adelantar hasta un 40% a la entidad que hace el contrato con contratistas y proveedores, tal como lo permiten las normas y reglamentos en otras jurisdicciones.

Agregó que sí hay una controversia en lo que respecta a los fondos CDBG-DR, donde no se permite adelantos. Para contrarrestar eso, dijo, hay una medida a la que el gobernador está dando seguimiento, para una línea de crédito de $750 millones para adelantar esos fondos a las entidades que harían esos contratos. Dado a que la ley no permite a entidad alguna hacer un contrato sin los fondos disponible, buscarán enmendar la ley, “tanto a nivel del ejecutivo, de las agencias, como de los municipios, para dar una dispensa a los proyectos que van a ser financiados por fondos CDBG-DR”, para que se puedan otorgar los contratos sin tener los fondos disponibles, y usando en su lugar la certificación del Departamento de la Vivienda.

En otro asunto, ambos líderes reiteraron que no hay acuerdo en la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) para dar algún tipo de respaldo a la solicitud de fondos para la elección de los cabilderos por la estatidad en Washington, que impulsa el Partido Nuevo Progresista (PNP).

A preguntas de la prensa Hernández admitió que estaban condicionando la votación de confirmación de Seilhamer y el nominado a Contralor de Puerto Rico, Manuel Torres, a la discusión del tema electoral.

“Si no es ahora, nunca. Si no aprovechamos la oportunidad para darle paso a que se analice seriamente el tema electoral, después que se aprueben los nombramientos, el Ejecutivo no va a tener ninguna razón para motivarse a sentarse a la mesa. Hicimos el planteamiento hoy, y ya tenemos una reunión mañana a las 11:00 de la mañana”, afirmó Hernández.

Sin embargo, el secretario auxiliar de la gobernación para asuntos legislativos y reglamentarios, Carlos Rivera, dijo que ese asunto electoral ya se estaba atendiendo y había un acuerdo para atender ese reclamo, que no solo ha planteado el PPD, sino también los partidos Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y había incluso un calendario para comenzar reuniones después de Semana Santa.

“Sabemos que hay un interés de la Legislatura en atender el tema de la reforma electoral. Atendiendo ese interés, y provocando la conversación que plantea el presidente de la Cámara, el gobernador accedió a que del lado del Partido Nuevo Progresista haya esas conversaciones y se avance con ese tema, porque no hay ningún interés ni de atrasar la reforma electoral ni de atrasar la confirmación de Larry Seilhamer como secretario de Estado en la Cámara y en el Senado”.