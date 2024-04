El Senado de Puerto Rico aprobó una medida para rechazar la solicitud de decreto contributivo solicitado por LUMA Energy al amparo de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como Código de Incentivos de Puerto Rico, para la exención de pago de arbitrios en los trabajos de construcción en los municipios, en detrimento de las arcas municipales.

La Resolución Concurrente del Senado 60 dispone que el ente privado “ha disfrutado de beneficios suficientes en su contrato con el Gobierno de Puerto Rico”. La empresa ya cuenta con un trato preferencial bajo la Ley de Alianzas Públicos Privadas, por lo que, resulta “innecesaria la solicitud de decreto en perjuicio de las finanzas del Gobierno Central y los Gobiernos Municipales”.

Luego de aprobarse esta resolución, se debe enviar copia de la misma a LUMA Energy y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Por otro lado, se aprobó un proyecto que propone crear una ley para requerir cubiertas para los tratamientos de infertilidad, así como procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Se trata del Proyecto del Senado 941, de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, que busca crear la Ley de Cubiertas de Seguros Médicos para Tratamientos de Infertilidad y Preservación de Fertilidad, así como enmendar la ley de la Administración de Seguros de Salud (ASES), la ley de Beneficios de Salud para los empleados públicos, así como el Código de Seguros de Salud

“La infertilidad es un gran factor en la reducción de las tasas de natalidad. Tristemente, el acceso a alternativas disponibles para una persona que necesita o desea concebir a través de estos servicios dependan de su capacidad económica. Esta medida busca brindar acceso y servicio de salud para las pacientes que luchan con problemas de infertilidad”, sostuvo la senadora Rivera Lassén en un turno sobre la medida.

Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, en la actualidad, existen jurisdicciones en Estados Unidos en donde se pusieron en vigor leyes para requerir a las aseguradoras cubrir u ofrecer algún nivel de cobertura para el tratamiento de la infertilidad.

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 1314 que también propone enmendar la Ley de la ASES a los fines de acabar con el monopolio en la salud mental y abrir paso a que las aseguradoras tengan que contratar directamente con distintos proveedores de salud mental e instituciones hospitalarias en igualdad de condiciones.

“Los servicios de salud mental han estado en constantes críticas. No es raro que la salud mental esté atrofiada. APS Health Puerto Rico decide quien entra a los hospitales. Además del esquema monopolístico, APS tiene todo el control, y no podemos permitir que dentro de la crisis que se ha creado nos quedemos con los brazos cruzados. Este senado debe despedirse de este cuatrienio poniéndole el cascabel al gato, y sería con la salud mental. No esperamos a que las personas notengan el abordaje apropiado”, sostuvo el autor de la medida, José Vargas Vidot durante un turno para explicar el proyecto.

Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto del Senado 808 que propone enmendar el Código Político de Puerto Rico para aclarar el momento desde el que comienza a cursar el término de los funcionarios designados por el gobernador y confirmados por el Senado, y disponer sobre la notificación que deberá realizar el gobernador a la legislatura.

Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto del Senado 67, ahora Ley 27-2021, que enmendó el mencionado código para disponer que el gobernador tiene un máximo de 15 días para expedir las credenciales en caso de funcionarios confirmados por el Alto Cuerpo. No obstante, no hay una disposición que establezca el momento en que iniciará el término de los funcionarios.

Además de estas medidas legislativas, se avalaron 24 proyectos del Alto Cuerpo, entre los que se incluyen los Proyectos del Senado 13, 320, 1181 y 1204; y la Resolución del Senado 924.

La Cámara Alta recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 6 de mayo