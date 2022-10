El Senado llevaría a votación en la sesión de esta tarde una nueva medida que busca crear un Fondo de Estabilización para neutralizar virtuales aumentos en las tarifas de energía eléctrica, pero sin el lenguaje que obligaría a las agencias públicas a pagar las deudas morosas que mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Esta fue una de las razones que adujo el gobernador Pedro Pierluisi para vetar el Proyecto del Senado 728 dirigido a los mismos fines.

La nueva pieza legislativa fue dada a conocer esta mañana, en conferencia de prensa en el Capitolio, por sus autoras, la portavoz alterna del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Gretchen Hau, y la portavoz del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

La senadora Hau dijo que el nuevo proyecto, que radicaron en la tarde de ayer, sería bajado por descargue en la sesión del Senado de hoy.

Rodríguez Veve es la autora del Proyecto del Senado 728 que el gobernador Pedro Pierlusi vetó ayer miércoles. En su rechazo a la medida, Pierluisi argumentó que el PS 728 podría interferir con acuerdos sobre los planes fiscales con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con la Ley Promesa y con la negociación de la quiebra de la AEE.

A diferencia del proyecto vetado, según Rodríguez Veve, la nueva medida solo crea el pote del Fondo de Establización sin establecer cómo se nutrirá. “El nuevo (proyecto) solo crea la estructura, el anterior establecía cómo iba a nutrirse esa estructura (de deudas morosas) y si ese va a ser el punto de controversia vamos a quitarlo”, sostuvo la legisladora.

“Este es un esfuerzo de distintos partidos porque es un asunto neurálgico para las familias, individuos y comercios que no aguantan un aumento más en la tarifas de la luz”, agregó.

Dijo que el PS 728 disponía que para comenzar a nutrir el fondo se cobraría la deuda morosa que tienen las agencias del gobierno con la AEE, que ronda los $240 millones y sobre la cual no existe ningún acuerdo de pago. “El gobernador siguió los consejos de la Junta, lamentablemente. Ya el pueblo juzgará esas acciones... Para la inmensa mayoría de los puertorriqueños el costo de la luz no es algo que puedan absorber, razón suficiente para la histeria que no entiende el gobernador”, indicó Rodríguez Veve.

Dijo que la pieza legislativa tiene el endoso del senador novoprogresista William Villafañe y sostuvo que el PS 728 contó con el aval de todas las delegaciones, incluyendo la del Partido Nuevo Progresista (PNP) por lo que espera que la nueva medida cuente con los votos del PNP.

El PS 728 se aprobó en el Senado el 24 de junio pasado, con 23 votos a favor, una abstención y tres senadores estaban ausentes.

En la Cámara, la pieza legislativo fue avalada el 30 de agosto pasado con 40 votos a favor, dos abstenciones y hubo nueve ausentes.