El senador por el distrito de Guayama Albert Torres Berrios reiteró hoy su llamado al gobernador Pedro Pierluisi a “no darle la espalda al pueblo” con relación al aumento de casos de COVID-19 en el País.

Según el legislador popular, el mandatario debe “entender” que cada día que pasa sin tomar las acciones correspondientes con relación a mayores restricciones para atajar el aumento en contagios por coronavirus, “pone en riesgo la vida de aquellos a los que juró proteger”.

A raíz del vertiginoso aumento de casos positivos y la peligrosa curva de aumento en hospitalizaciones y contagios pediátricos con COVID-19, Torres Berrios había planteado la idea de decretar un cese parcial del gobierno, así como pausar las actividades que pudieran ser agente catalizador en el contagio.

Asimismo, exhortó al gobernador a “no darle la espalda a los esfuerzos que realiza el Departamento de Salud y la buena labor que al momento lidera el doctor Carlos Mellado, que por lo visto ha sido uno de los pocos secretarios que se ha tomado este asunto en serio, junto con el secretario de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, quien en los pasados días prohibió la asistencia de fanáticos a juegos y prácticas”.

Por otro lado, el senador opinó que, “detrás de la negativa del gobernador en imponer mayores restricciones, existe una razón política, que es lo que le impide cumplir con la palabra empeñada cuando el 2 de enero juró defender al pueblo ante ataques y enemigos, y ciertamente nuestro mayor ataque y enemigo es el COVID-19”.

“Aquí lo que pasa es que el gobernador Pierluisi, en su empecinamiento de querer soñar con la quimera de la anexión, pone por encima sus ideales políticos y empuja una elección fatula de seis personas, que con los chavos que le arrebatan al pueblo van a ir a pasearse por Washington con la bandera de la estadidad y como esa elección es en menos de un mes, evidentemente no la quiere afectar decretando mayores restricciones, según lo recomendado por autoridades médicas. Con esta actitud el gobernador se está negando al pueblo, poniendo en prioridad esa falaz elección la cual no tendrá ningún impacto relevante, que no sea derrochar millones de dólares sin son ni ton”, juzgó Torres Berrios.

El legislador hizo referencia a la elección especial pautada para el 16 de mayo y en la cual se seleccionarán seis miembros que conformaran la llamada Delegación Congresional de Puerto Rico, cuya función principal será, según expresa el senador, “el cabildear a favor del Partido Nuevo Progresista en Washington promoviendo a la trágala la anexión de Puerto Rico como estado”.