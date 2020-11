El senador electo por el distrito de Guayama, Albert Torres Berrios, se manifestó en contra de que la AES Puerto Rico prosiga operando mediante el uso de carbón, por las consecuencias nefastas que esto pudiera en la salud de los residentes de Guayama y Peñuelas.

Al reafirmar su compromiso con los constituyentes del abarcador Distrito de Guayama, compuesto por 15 municipios, el senador electo dijo que si bien su prioridad inmediata es la lucha contra el Covid-19, no dejará de lado el problema ambiental que representa la AES.

Con relación a la cogeneradora eléctrica AES, Torres Berrios está claro en su disposición a escuchar a las partes encontradas y, a partir de ahí, proceder a tomar “medidas justas y equitativas, siempre que no se afecte la salud de los constituyentes”.

“No debe utilizarse carbón para producir electricidad”, dijo de modo concluyente sobre la problemática que tiene enfrentadas a las comunidades del sur y otros lugares del país con la política de la AES.

De hecho, reconoció que “la montaña de carbón está allí”, sin que nada se haya hecho para su disposición fuera del país, como era el objetivo inicial, cuando se supone que fuera embarcada a Colombia, país de procedencia del combustible fósil utilizado por la cogeneradora AES.

“Tienen que suspender la producción (de energía eléctrica) con carbón y tienen que llevarse (las cenizas); es mi posición y no voy a cambiar”, ratificó Torres Berrios.

De otro lado, el nuevo legislador residente en Arroyo, quien es empleado en la División de Flotas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Coamo, expuso nuevamente que su preocupación inmediata no es qué comisión dirigirá, sino “establecer un consenso para identificar los fondos necesarios para hacer frente al Covid, “por el bienestar de nuestra gente no es momento de pensar en posiciones sino en soluciones”.

“Hay que darle estabilidad, progreso y transparencia (a los procesos), tal como me comprometí con mis constituyentes, y es tan aterrador como la misma pandemia escuchar al secretario de salud (Lorenzo González Feliciano), decir que a partir de enero no existe partida presupuestada para hacer frente al Covid-19, por lo que he hecho un llamado insistente a que nos reunamos, tanto los legisladores actuales como los que entraremos en enero para comenzar a trabajar sobre ese particular”.

Torres Berrios considera que los 247 casos positivos confirmados de personas contagiadas en el municipio de Guayama, así como los 364 en Cayey y Cidra y 433 en Barranquitas es indicio de una “elevada cifra de contagios”, por lo que hay que tomarlo en cuenta para atajar su propagación, en especial en los jóvenes adultos entre 20 a 29 años, renglón con la más alta incidencia.

Debido a estas cifras de contagio, el nuevo senador por el Distrito de Guayama deja claro que no está de acuerdo con que para enero se reanuden las clases presenciales en las escuelas públicas del país, ya que no están dadas las condiciones en ese sentido.

El senador Torres Berrios reclamó del Departamento de Educación que agilice los procedimientos para que los alumnos pueden contar con las herramientas necesarias para continuar de manera efectiva las clases a distancia.

“Los estudiantes deben seguir con las clases online”, precisó.