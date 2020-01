El senador por el Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, reveló este viernes que no es de los que le solicitaría la renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez.

Sin embargo, dijo que la emplazaría a que tome acción a favor de los damnificados de los terremotos.

“Yo personalmente no le voy a pedir la renuncia. Yo personalmente le voy a pedir que priorice el atender la gente que necesita tener un techo en el área sur y los estudiantes que necesitan iniciar su curso escolar”, sentenció a su llegada a La Fortaleza, donde sostendría una reunión con la primera ejecutiva.

Agregó que “yo creo que es prioridad que se atienda la necesidad de la gente del área sur. Renuncie o no renuncie, hay que atenderla. Ella es la gobernadora. Tiene que atender eso. Es una prioridad para ella, como gobernadora, atender las personas que no tienen casa a dónde regresar y atender el inicio escolar, especialmente en esos cinco o seis municipios (afectados)”.

Este tema de la atención a los damnificados era uno que tenía en agenda Dalmau para conversar con Vázquez.

Su propuesta fue que el gobierno comprara las viviendas reposeidas que tienen los bancos en la zona sur y que les diera unos vales a las personas que perdieron su hogar para que fueran ubicadas en estas estructuras.

Señaló que la gobernadora le indicó que ya han solicitado el inventario de las viviendas reposeidas.

Sin embargo, Vázquez le indicó que “están recogiendo información, de las personas que lo perdieron todo, no la persona que tiene una grieta en su casa, sino que la casa se cayó y no tiene donde regresar, pues ya eso proceso de localizarlo, sacarlo refugio y ubicarlo en una vivienda, ese proceso ya comenzó. Eso fue lo que me comunicó".

Dalmau también destacó que le preocupa la alerta por el coronavirus. Dijo que se debe tener una vigilancia especial en el aeropuerto para evitar que alguien en la Isla tenga la enfermedad.

Le recomendó que las personas que en los pasados nueve días han llegado del oriente medio, como Israel, así como de China sean llamados para que se le realice la prueba de sangre.

“En este momento me preocupa lo que se va a hacer relacionado a lo que está aconteciendo a nivel mundial con el coronavirus, el monitoreo que hay que tener, la vigilancia epidemiológica, el protocolo a seguir en caso de que haya una persona con eso. Pero surge ahora, el tema inicial por el cual yo solicité la reunión fue a finales de noviembre, principios de diciembre, es por motivo de legislación relacionada a Salud”, reveló.

Entre otras cosas, Dalmau reveló que la reunión con Vázquez estaba pautada para el pasado 7 de enero, día en que se reportó el terremoto de mayor magnitud que ha afectado a la Isla, el de 6.4.