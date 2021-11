La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, Ana Irma Rivera Lassén defendió hoy el proyecto de enmiendas a la Ley 4, que sectores empresariales y del comercio han calificado de “deforma laboral”.

“Sé que entre Cámara y Senado las presidencias de las comisiones de derecho laboral hicimos unos cambios mínimos de lenguaje que protege los derechos a los trabajadores y las trabajadoras y eso es lo que está sobre la mesa. No sé si el presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) se salió de ahí y está haciendo otras cosas. Si está haciendo otras cosas yo no tengo conocimiento de eso”, dijo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Rivera Lassén indicó que habían hablado de un posible consenso que “protege los derechos de los trabajadores y trabajadoras” y reclamó que las enmiendas no eliminan el flexi time, sino que lo regulan. “Lo que se hace es que se regula, pero sobre la base de los derechos de trabajadores y trabajadoras para que sean quienes pidan el flexi time, no como está ahora en la ley”, dijo la portavoz del MVC.

La medida, Proyecto de la Cámara 3, se encuentra en un comité de conferencias ya que después que fue aprobada en la Cámara, el Senado la enmendó. Se desconoce cuándo la medida será llevada a votación.

La legisladora cuestionó un anuncio publicado hoy en varios medios de comunicación en el que organizaciones empresariales reclaman que las enmiendas a la Ley 4 van a llevar a Puerto Rico a la pobreza.

“La verdadera deforma laboral es la Ley 4, que se hizo sin ningún tipo de estudio y ahora están usando, incluso están usando nuestro propio lenguaje para decir que volver a reconocer los derechos de los trabajadores es una deforma. La deforma es la mentalidad de pensar que los obreros y obreras son personas que hay que explotar, eso es una deforma”, indicó Rivera Lassén.

El portavoz de la minoría novoprogresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz dijo por su parte, que no había visto las últimas enmiendas que sufrió la medida en el comité de conferencias.

“Hay que examinar cuáles son los planteamientos de ellos (el sector comercial), ellos tienen un ánimo de lucro cuando hacen negocios en Puerto Rcio y el trabajador también quiere ganar su dinero. Lo que hay que buscar es armonizar esos dos puntos y creo que es posible”, sostuvo Rivera Schatz.

Dijo que con la pandemia y los terremotos el trabajo remoto ha demostrado ser eficaz “y creo que eso es algo que podemos explorar entre otras cosas”.

“El argumento no puede ser que ellos ganen dinero y los trabajadores no. Para mí es bien importante ver cómo esto afecta al pequeño comerciante porque el que tiene un volumen de empleados cuantiosos tiene unas capacidades económicas que quizás un negocio pequeño no las tiene. Aunque es tan trabajador uno como el otro, hay que ver cómo se puede manejar eso”, agregó Rivera Schatz.

Ayer el Presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo que busca reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia antes de llevar a votación la última versión del proyecto de Reforma Laboral elaborada en un comité de conferencias de ambos cuerpos legislativos.

Hernández Montañez había dicho que hoy jueves el caucus popular en el Senado discutiría " alternativas” en la búsqueda de consenso, pero la reunión no se llevó a cabo..

Según el líder cameral los puntos más controversiales son: “la paga doble, que está en dos secciones, en el exceso de 10 horas y en unos días específicos puntuales”, el período probatorio y el término de 5 años de prescripción para las demandas de despidos injustificados.