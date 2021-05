Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe votarán en contra del nombramiento de la nominada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana I. Escobar Pabón por ocultar una demanda por discrimen, político, de raza y embarazo, de una empleada que está pendiente en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina

“A mí me mintió cuando yo le pregunté si tenía una demanda activa y me dijo que no. A mí me sorprendió porque ya yo tenía la información y lo que necesitaba era corroborar documentos y no solamente corroboré ayer que está activa, sino que eso subió al Tribunal Apelativo, que declaró sin lugar la desestimación de la demanda. Esa demanda está viva y está pendiente en (primera) instancia”, sentenció Rivera Lassén.

Escobar Pabón es la única de los últimos cinco nombramientos en controversia entre el gobernador Pedro Pierluisi y la mayoría popular en el Senado, que cuenta con un informe positivo para su confirmación.

Rivera Lassén dijo que en una reunión que sostuvo con la nominada le preguntó si encaraba algún tipo de demanda o recurso legal y Escobar Pabón le respondió en la negativa. Pero, la legisladora indicó que pudo confirmar que la nominada tiene activa una demanda que le radicó una empleada en 2019 cuando fungía como jefa de Recursos Humanos del DCR.

La demanda de daños, en la que se reclaman diversos discrimenes, tiene una vista evidenciaria en el Tribunal de Carolina el próximo 10 de junio.

La senadora del MVC indicó que la demanda no fue incluida en el informe positivo hacia la nominada que rindió la Comisión de Nombramientos. “Creo que ni se habían dado cuenta que eso estaba ahí (la demanda), sostuvo Rivera Lassén a preguntas de periodistas en el Capitolio.