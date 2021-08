La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, se reafirmó hoy en sus expresiones en contra de un espectáculo de entretenimiento que un joven comediante presentó a través su personaje “Magda” a estudiantes de cuarto año de la escuela superior vocacional Antonio Lucchetti en Arecibo.

“El propósito de mis expresiones fue y sigue siendo cuestionar al Departamento de Educación, a la secretaria del Departamento de la Familia (Carmen González Magaz) como directora del Comité PARE y al Gobernador de PR (Pedro Pierluisi), sobre lo que considero una actividad inapropiada para un AMBIENTE ESCOLAR”, reiteró Rodríguez Veve en declaraciones escritas solicitadas por Primera Hora.

“Lo relevante, por lo tanto, es el tipo de actividad que allí se llevó a cabo. A la luz del video publicado en las redes, el País debería conocer si esa es una actividad avalada por el Departamento de Educación”, sostuvo la senadora, quien el pasado viernes revolcó las redes sociales con un mensaje de crítica al comediante, Freddo Vega, quien es integrante de la comunidad LGBTTIQ+ por participar con su personaje en “una actividad escolar, donde estuvieron estudiantes y maestros”.

Rodríguez Veve colgó en sus redes sociales un vídeo editado de un momento donde el personaje baila reguetón con dos maestros y arremetió, una vez más, contra la enseñanza con perspectiva de género que busca fomentar la equidad entre los niños y las niñas, estableciendo que ambos pueden llevar a cabo las mismas tareas como, por ejemplo, que uno puede ser legislador o legisladora.

La senadora en sus mensajes criticó hasta el color violeta de los uniformes de los alumnos de la escuela arecibeña y dijo que ese es el color “que usan las activistas feministas de izquierda”. Sus expresiones desataron una avalancha de mensajes a favor y en contra del comediante.

El joven de 25 años, expresó que, aunque recibió muchos mensajes positivos, el post de la senadora “jaló una ola de odio” en su contra, que lo afectó anímicamente. Sostuvo, además, que evalúa legalmente uno de los comentarios el que –entiende- que se le amenaza de muerte.

Educación no ve nada fuera de lugar

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo por su parte, que la comunidad escolar del plantel aclaró públicamente que la actividad se realizó como parte del recibimiento y orientación a los graduandos de duodécimo grado que tienen interés en continuar estudios universitarios y que este tipo de “performance” se lleva a cabo en la mayoría de las escuelas públicas y privadas.

“Es una actividad que se realiza en la mayoría de las escuelas públicas y privadas para homenajear a los graduandos. Esta ha sido una escuela donde tradicionalmente se han otorgado premios de excelencia académica a sus alumnos”, consignó el titular de Educación en expresiones a este diario.

En torno a querellas y amenazas recibidas por algunos estudiantes tras las expresiones de la senadora, instó a los afectados a hacer querellas en la Policía de Puerto Rico para ser trabajadas con las autoridades a cargo de crímenes cibernéticos. “Tanto nuestro supervisor de Seguridad y la División Legal están atentos a la situación”, sostuvo Ramos Parés.

Dijo, además, que Educación trabaja en la confección de un currículo de enseñanza con perspectiva de género donde los valores, el respeto, la igualdad de oportunidades, sean parte de la cultura dentro de cada escuela. “Será un proceso transparente donde todas las voces serán escuchadas”, sostuvo Ramos Parés. Agregó que el proceso no tiene fecha aún.

Reaccionan senadoras y senadores

Mientras tanto, senadores y senadoras de varios partidos salieron en defensa de la enseñanza con perspectiva de género.

“Debemos aspirar a brindarle tanto a futuras generaciones, como a quienes hoy están en nuestras aulas la oportunidad de educarse libre de prejuicio, discrimen e igualdad de oportunidades. La educación con perspectiva de género es urgente y todos los días vemos más ejemplos de por qué lo es. Me reafirmo en que tenemos que romper el ciclo del odio y la exclusión. Enseñemos a nuestra niñez que el odio y la exclusión no nos hace mejor sociedad”, expresó Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot repudió las expresiones de Rodríguez Veve hacia el comediante.

“Ningún ser humano debe convertirse en blanco del odio y de la hostilidad de ningún otro grupo o persona, solo por diferir, por ser único y especial. Conozco a Freddo y es un joven con un tremendo talento que además tiene una gran nobleza”, dijo Vargas Vidot.

“Me apena que una vez que se quiera promover la popularidad de alguien se haga cimentando el mensaje en encontrar un nuevo blanco para el prejuicio y el estigma”, sostuvo para agregar que como parte de la discusión del proyecto que buscaba prohibir las terapias de conversión, él también fue blanco de una campaña en su contra.

“Yo fui víctima de eso, durante meses tuve que requerir el acompañamiento de personal de seguridad del Capitolio hasta mi vehículo, porque continuamente tenía manifestaciones, gente frente a mi vehículo que iban desde exorcismo hasta amenazas. En mis redes aparecían personas que decían que estaban orando para que mi familia y yo muriéramos, lo que se asemeja a mensajes que han salido este fin de semana”, sostuvo.

“No le digo nada a ella (la senadora Rodríguez Veve), porque a mí en la guerrita pequeña que fortalece el populismo no me interesa entrar. Prefiero concentrarme en el Salario Mínimo, en los derechos y la dignidad de las personas de la comunidad LGBTTQI+ a tener que contestar a personas que nunca podré convencer porque vienen con una agenda inconfesable”, añadió.

“Me reafirmo en que a la educación nuestra debe integrarse un currículo muy poderoso sobre perspectiva de género, que no es sexualizar ni erotizar la educación. Hay una fijación en cierto grupo sobre la sexualidad. Es como si en el País no existieran otras consideraciones prioritarias y de momento estamos inducidos o inducidas a una guerra santa, estilo talibán, donde en vez de lograr adentrarnos en la unión del pueblo, fortalezcan el que se consoliden los polos que lo dividen. Aquel mensaje cristiano de unirnos y darle una oportunidad a la paz y al amor se quedó en el pasado. No es toda la gente porque sé que es un grupo pequeño, pero confrontativo”, dijo el salubrista.

Otra senadora, Ada García Montes, del Partido Popular Democrático (PPD), dijo que como madre, educadora y abogada, “entiendo que la compañera senadora Rodríguez Veve tiene la capacidad para analizar sus expresiones públicas respecto a una actividad de los ‘seniors’ en una escuela superior” y sostuvo que con sus expresiones, “ella ha ofendido a un joven profesional, actor y comediante, así como a amplios sectores de la sociedad”.

García Montes indicó que, “desafortunadamente”, el tema de la educación en perspectiva de género ha polarizado el País. “La compañera Rodríguez Veve está en contra de la educación con perspectiva de género. Por mi parte, yo estoy plenamente a favor que se eduque para la equidad, la paz, el respeto y de un currículo educativo que rompa con los estereotipos que promueven y justifican la violencia. Nunca utilizaré el insulto para tratar de convencer a los demás de mis posturas. Una rectificación es lo propio, reafirmar el insulto no le hace bien a una sociedad tan polarizada como la nuestra”, sostuvo la legisladora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

“La crítica y el insulto no viene porque hay un hombre vestido de mujer que genera un paso de comedia con motivos de entretenimiento. La crítica es porque es un actor abiertamente gay que interpreta a una mujer”, expresó otra senadora del PPD, Gretchen Hau.

“Yo aspiro a una sociedad donde los hombres y mujeres, y aún los que no están en ninguno de los dos grupos, tengamos los mismos derechos y oportunidades. Para convivir en sociedad hay que educarnos. El País nos exige a quienes fuimos electos a buscar el diálogo y trabajar una agenda por el bien común. Por eso rechazo, todo discurso que incite al odio”, consignó la legisladora por el distrito de Guayama.