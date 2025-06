La senadora penepé Karen Román Rodríguez tuvo una descarga contra sus compañeros senadores ayer en el hemiciclo durante la Sesión Ordinaria.

Román Rodríguez utilizó un turno para llamar la atención a los que han criticado a la gobernadora Jenniffer González.

“La gobernadora está poniendo la casa en orden y no critique si no viene a hacer nada”, sentenció a la vez que invitó a orar a sus compañeros.

En un momento apasionado de su discurso golpeó su escritorio y mandó a callar a los que estaban hablando en medio de su alocución. En ese momento también habló lo que algunos en las redes sociales aseguran que fue “en lenguas”.

PUBLICIDAD

“Estoy hablando con autoridad. Y no estoy hablando yo, les habla el Señor (palabra inentendible). Dios está cansado de la poca vergüenza”, mencionó.

“La gente de Puerto Rico tiene que verdaderamente aprender a votar por gente que valga la pena y que verdaderamente venga a gobernar a Puerto Rico”, llegó a decir en su discurso.

La senadora por el distrito 4 de Mayagüez-Aguadilla que también dice ser pastora denunció en abril pasado haber sido víctima de discrimen mientras intentaba abordar un vuelo de la aerolínea Frontier en Orlando con destino a Puerto Rico.

“Nunca en mi vida había tenido situación alguna en ninguna línea aérea ni en cualquier otro lugar, ya que somos personas de ley y orden.Ciertamente, he sido discriminada tan pronto me identificaron, no solamente por el personal de la línea aérea, sino también por algunas personas que se encontraban en la fila. Soy pastora y he sido doblemente discriminada. Quien me conoce a mí y a mi familia sabe que no somos gente de problemas”, expresó Román Rodríguez en declaraciones escritas en aquel momento.

En una breve declaración escrita, Frontier indicó después de la denuncia de la senadora que durante el proceso de embarque del vuelo 4726 con destino a San Juan, Román “profirió amenazas verbales contra otros pasajeros y miembros del equipo de Frontier”.

“Debido a su conducta, no se le permitió continuar con el vuelo”, sostuvo la aerolínea. Según la empresa, la senadora fue finalmente acomodada en un vuelo posterior de Frontier.