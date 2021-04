Es pastora evangélica, canta, toca guitarra, piano y ha grabado dos CD’s de música sacra. En su tiempo libre, además de “predicar la palabra”, la senadora Wanda Milagros Soto Tolentino, es artesana de pulseras y collares en cuero, bambú y coco, además de trabajar con perlas cultivadas.

En el distrito de Humacao, la gente la conoce como “Wandy” Soto y es una de las caras nuevas de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado. Estudió en la escuela pública, tiene un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia y Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. También está certificada como coach de vida.

PUBLICIDAD

Antes de ser elegida senadora laboraba como gerente de operaciones de un banco en San Juan y trabajó otros 10 años como contable en el Centro de Envejecientes del Municipio de Las Piedras, donde fue ayudante del exalcalde, Ángel Peña. En el Capitolio, laboró como directora ejecutiva en la oficina de la ex senadora, Itzamar Peña.

“Aspiré en este momento para ejercer como senadora, pero ya trabajaba con políticos. De la Casa de las Leyes me atrajo el servicio, cómo conectarme con la gente”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.

Se expresó en contra de cualquier tipo de maltrato, pero no dejó ver si votará a favor o en contra del proyecto del Senado 184, que prohíbe que menores de edad sean sometidos a terapias de conversión para cambiarles su orientación sexual.

La legisladora dijo que está al frente del Ministerio Amor a ti, en Las Piedras y forma parte de otra congregación, en Juncos. También es autora del libro “Lágrimas detrás del púlpito”.

¿Ya domina el proceso parlamentario o necesita asistencia?

Siempre en los procesos legislativos necesitamos aprender, son cosas diferentes, cosas nuevas que nos enfrentamos, retos nuevos que asumimos y por eso es que tocamos puertas a asesores, a personas que han pasado por este lugar solicitamos consejería.

¿Qué piensa del salón café? ¿Lo usa?

“Es un lugar donde nos conocemos los senadores. Es bien interesante ver que nosotros cuando estamos en el hemiciclo estamos escuchando proyectos de otros senadores en sus distritos y el Salón Café nos da la oportunidad de conocernos e intercambiar ideas.

PUBLICIDAD

¿Ha renunciado a algún privilegio en la Legislatura?

No tenemos dietas ni nada porque eso dejó de existir. No he tenido el privilegio de ir a las millas, como podemos decir, y tener privilegios (biombos y luces en el carro), porque yo soy una persona muy organizada y de orden. Yo guío al millaje que dice la ley.

¿A quién le haría una figura, si alguna, en el Capitolio?

No pasa por mi mente hacer estatuas, pero sí reconocimientos, a la mujer y al hombre trabajador, a esta generación de hoy en día que admiro por todo lo que hemos pasado desde el huracán María, temblores, pandemias y a los estudiantes que con tanta dificultad han decidido no rendirse y tener un diploma, como lo van a tener.

¿Entiende la perspectiva de género?

Es un tema muy abarcador y en su momento lo vamos a estar dialogando, pero yo creo firmemente en la justicia social, no creo en sacar como decimos cuando vas a una entrevista que no vamos a crear ningún juicio con raza, ni sexo, ni color, ni religión. Independientemente de tus preferencias la vida se respeta y yo estoy para hacer justicia a todo lo que tenga vida, a la víctima, siempre y cuando mi deseo y mi sentir es defender a una población que tanto lo necesita.

¿Hay machismo en la política?, ¿En el Capitolio?

El machismo en la política, en el Capitolio, en el trabajo, la empresa privada, donde quiera que nos movemos, posiblemente hay personas que sí nosotros podemos identificar, pero yo creo que la mujer puertorriqueña y la mujer de esta generación, el respeto no es un regalo, nos lo tenemos que ganar. Entiendo que nos hemos posicionado porque hemos obtenido una igualdad de derechos, una igualdad de trabajo. Mi mente no tiene obstáculos en este momento para llegar hacia donde yo quiero llegar.

PUBLICIDAD

¿Cómo sacaría la corrupción de la Casa de las Leyes?

Cuando hablamos de corrupción, hablo de corrupción en la empresa privada, hablo de corrupción donde quiera que yo me paro. Podemos establecer las leyes más fuertes para señalar la corrupción, pero primero tenemos que empezar a educar a nuestra gente, a darle las herramientas para que sepamos que la corrupción no tiene color, no tiene raza, no tiene preferencia...

¿Tiene familiares en la nómina?

No, tengo.

¿Facebook, Twitter o Instagram?

Tengo los tres, pero el mejor que sé manejar y el que más me gusta porque tengo esa interacción con la gente, es Facebook.

¿Los Reyes Magos o Santa?

Los Reyes Magos, esa es mi tradición, soy artesana, los colecciono.

¿La playa o el campo?

Me encanta la playa, es el momento de nosotros relajarnos, pensar, meditar tanto en nosotros mismos.

¿Estadidad o Independencia?

Estadidad 100%. Creo en el derecho, en las ayudas y así evitaríamos que tanta gente se nos vaya. Sería una excelente oportunidad hacia un nuevo nivel.