La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria atribuyó “propósitos malsanos” a una investigación de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado sobre el cumplimiento de las funciones y servicios que debe ofrecer la agencia en medio de un alza en los episodios de violencia machista y en la tasa de feminicidios en el País.

Las senadoras Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y María de Lourdes Santiago, dos de las autoras de la resolución de investigación le salieron al paso a Boria en una vista pública a la que fue citada la funcionaria y calificaron las expresiones de la funcionaria como “una falta de respeto” a la función legislativa.

En la vista, que solo se extendió por una hora, pues fue suspendida porque tocaba el timbre de la sesión del Senado, no se presentó ningún senador. Solo acudieron siete senadoras, de la pluralidad política representada en la Legislatura.

“Las víctimas de violencia doméstica merecen mucho más que semejantes tramoyas con propósitos malsanos”, declaró la Procuradora en una ponencia en la que alegó que la Resolución del Senado 35, que dio paso a la investigación “pretende hacer creer que el problema de la OPM es uno de falta de capacidad de esta servidora para el cumplimiento con las funciones y facultades que le confiere la ley a la agencia”.

Boria alegó que ninguna otra Procuradora había sido investigada por la Legislatura, lo que también fue refutado por las legisladoras. Alegó también, que “todas y todos somos responsables de haber ignorado durante décadas la sangrienta violencia de género que, únicamente en su modalidad de violencia doméstica ha cobrado la vida de al menos de 639 mujeres en los últimos 31 años”.

Pero, Rivera Lassén le ripostó que la OPM , creada mediante ley en 2001, surge como parte de los reclamos históricos de las organizaciones de las mujeres y se crea como una oficina independiente y con muchos poderes de fiscalización. “Claro que la conozco y no puedo tener propósitos mal sanos si fui una de sus integrantes. Conozco la oficina desde adentro y tengo el mejor propósito de que funcione. Cualquier otra cosa me parece un insulto”, ripostó la senadora del MVC, una líder feminista con una larga trayectoria en la lucha de los derechos de las mujeres desde la década de 1970.

La legisladora indicó que la OPM, bajo la incumbencia de las ex procuradoras María Dolores Fernós y Wanda Vázquez Garced fueron objeto de investigaciones legislativas. “Es posible que usted no lo recuerde porque no lo sabe. También la invito a que lea la ley de la OPM, no en servicios, sino en velar por el cumplimiento de las políticas”, sostuvo la también ex presidenta del Colegio de Abogados.

Rivera Lassén pidió a Boria una lista de las multas que ha emitido la oficina contra las agencias públicas por incumplimiento de la Ley orgánica de la OPM, copia del expediente del caso de hostigamiento sexual contra el ex director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo II, copia de los contratos de publicidad de la agencia, desgloce de empleados de confianza y qué gestiones ha hecho para obtener más fondos.

Igualmente, le requirió que informe a la comisión senatorial si existe y está activo el Consejo Consultivo, que es el enlace entre la OPM y las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres, la Comisión Nacional para la Erradicación para la Violencia Doméstica y Agresión Secual, qué campaña de educación con perspectiva de género ha hecho la oficina y por qué no solicitó que la agencia fuera la que implantara el estado de emergencia por violencia de género que decretó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Hace faltan contestaciones, no es hablar de lo que pasó antes, son los números de ahora, que son preocupantes”, estableció la senadora del MVC.

La senadora pipiola, María de Lourdes Santiago le reclamó a la Procuradora que “la verdad, siempre debe ser primordial”.

“Usted me acusa de actuar bajo un velo de negación, de falta de valentía y propósitos malsanos y que nunca se había investigado a otra Procuradora… La verdad siempre debe ser primordial… O leyó el texto equivocado o no lo pudo comprender. Es importante que actuemos bajos premisas correctas”, sostuvo la senadora Santiago.

Después de leer la ponencia de 33 páginas, la vista pública fue suspendida sorpresivamente porque la presidenta de la comisión legislativa, Migdalia González dijo que los senadores tenían que acudir a la sesión del Senado, que daría inicio a las 11:00 de la mañana.

González le concedió 20 días a la Procuradora para que someta a la Comisión los datos que le habían requerido y justificó la suspensión de la vista. No precisó para cuándo sería repautada.

“La vista se había convocado antes de que nos dijera la hora de la sesión en el día de hoy y hemos tenido que recesar porque nuestra obligación es estar en la sesión legislativa”, sostuvo la senadora popular a preguntas de periodistas.

Al insistir los periodistas en por qué se suspendió la audiencia tratándose de un tema tan relevante por el aumento en lo violencia de género, la senadora dijo que “realmente tiene importancia para nosotros, por eso estamos requiriéndole los informes y por eso abrimos el espacio para que se realizara la vista pública”.

“El calendario de hoy está complicado. Hay varias medidas que vamos a atender en la sesión legislativa. De hecho, también hay una exposición de arte en la galería que también tenemos que atender así que vamos a recesar y lo más pronto posible vamos a estar citando a la Procuradora nuevamente”, agregó González.

Antes de cerrar la vista, la Procuradora dijo a preguntas de la senadora Gonzalez, que la acompañaban ocho, de los 17 empleados de la OPM.