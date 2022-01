La delegación novoprogresista en el Senado anunció hoy la radicación de un proyecto de ley que busca implementar e integrar principios de valores y ética al currículo del Departamento de Educación para promover el respeto y la equidad.

La pieza legislativa busca sustituir el currículo con perspectiva de género, que comenzó a discutir el gobierno en 2016 con organizaciones feministas y que se incluyó en la discusión de las medidas como parte de la declaración del estado de emergencia por violencia de género, que decretó en enero del 2021 Pedro Pierluisi Urrutia, tan pronto asumió la gobernación.

La medida, Proyecto del Senado 727, no utiliza la palabra género y propone crear la Ley de Integración de Valores y Ética. Fue anunciada a la prensa luego de que los senadores y senadoras novoprogresistas se reunieran con más de una docena de portavoces de distintas denominaciones religiosas en el Salón Yiye Ávila en el Capitolio.

El nominado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, quien había anticipado la propuesta la pasada semana cuando era interrogado por los miembros de la Comisión de Nombramientos, se unió a los legisladores novoprogresistas al final de la conferencia de prensa, pues llegaba de visitar escuelas en el sur al iniciar hoy el nuevo semestre escolar.

“Cónsono con lo que ha dicho el gobernador y el Secretario de Educación estamos presentado este proyecto.Este proyecto no viene en el vacío. Todo el que diga que este proyecto de un currículo de valores en Educación nace de una conversación, miente. Este proyecto nace de conversaciones con Fortaleza, con el Departamento de Educación, con compañeros de nuestra delegación luego de escuchar grupos educativos, civiles, religiosos, padres, madres, maestros. Llevamos meses trabajando este tema, pero todo proceso legislativo tiene un día que nace y un día que se presenta”, dijo la senadora Keren Riquelme Cabrera.

Indicó que de ser aprobado el proyecto y convertido en ley, “vamos a trabajar los valores éticos, vamos a tener el apoyo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y se va a trabajar un currículo en Educación que sea transversal con las diferentes clases, donde se van a estar trabajando todos estos temas”. Agregó que “algo importante que vamos a estar trabajando es que dentro de los valores para la toma de decisiones e inteligencia emocional vamos a estar promoviendo una sociedad libre de discrimen, de violencia y de corrupción”.

“Dentro de esos temas éticos vamos a estar trabajando estos valores humanos que consideramos buenos y honestos como lo son la empatía, el respeto, la equidad, la integridad, la justicia, la solidarididad, gratitud, bondad y responsabilidad”, sostuvo Riquelme Cabrera para agregar que el Departamento de Educación tendrá un oficial de cumplimiento. Además, dijo que “este proyecto va a ser completamente transparente porque como sabemos no existe aun un currículo, una vez exista, vamos a ser transparentes para darle la oportunidad tanto a los padres, maestros como a todos los componentes”.

La senadora dijo que la ley 85 de 2018, conocida como Ley de Reforma Educativa, está integrada en el proyecto de ley y establece en su declaración de política pública que uno de los propósitos del Departamento de Educación “es que el estudiante desarrolle una conciencia sana y positiva”. Mencionaó además, el artículo 901 dispone que los estudiantes deben ser guiados “al desarrollo de su personalidad y formados para ser personas competentes, sensibles y autodidáctas”.

El nominado Secretario de Educación dijo que la medida es cónsona “con lo que ya hemos expresado públicamente de lo que han sido meses intensos de trabajo, de escuchar a toda la comunidad y a todos los sectores que componen esa comunidad”.

Ramos Parés sostuvo que traer la discusión al proceso legislativo “abona mucho a fortalecer lo que se quiere hacer”.

Dijo que “nuestras escuelas sin duda alguna tienen una función, igualmente los padres desde sus casas en el proceso de desarrollo de sus hijos y poder delinear cuáles van a ser los próximos pasos para que las escuelas en efecto sean herramientas de transformación social, de erradicar la violencia, de eliminar discrimen en todos los sectores y que nuestros propios estudiantes de cara a convertirse en adultos puedan identificar esas conductas que realmente queremos erradicar”. Añadió que el proceso que se de en las escuelas “sea un proceso abierto de la realidad que le rodea a todos nuestros estudiantes, pensando precisamente en el respeto al prójimo, en la dignidad, en que todos estamos en una sociedad y que la violencia no es un mecanismo aceptado de comunicación”.

“La integración de valores y ética en el currículo académico del Departamento de Educación será una de las herramientas más efectivas para atajar y, eventualmente erradicar, el discrimen social y la corrupción moral en Puerto Rico. La meta es que la esencia de nuestras próximas generaciones sea de respeto, empatía, alto sentido de responsabilidad social, integridad y de incorruptibilidad de carácter”, dice la medida en su exposición de motivos.

La medida concede un periodo de transición desde la firma de laey hasta el semestre que comenzará en el mes de agosto del año escolar 2022-2023, para el desarrollo y la capacitación del personal. La enseñanza de valores y ética deberá comenzar a ser aplicada en el currículo académico, de forma transversal, a la fecha de agosto de 2022, en todas las escuelas del Departamento de Educación, establece la pieza legislativa.

Walter Santiago, pastor evangélico y portavoz del grupo Puerto Rico por la Familia habló a nombre del grupo de religiosos a favor del proyecto de ley.

“He estado en cuatro a cinco reuniones dándole insumo a un grupo de los compañeros que están aquí para que mucho de esto que se está trastocando en el Proyecto 727 sea de equidad en todas sus áreas, no solamente con la mujer, sino con el hombre, con los ancianos, con los niños, que sea respeto en todas sus áreas. Para nosotros es muy importante que este proyecto se apruebe y que se vea en la comisión que sea y que pueda tener sus vistas publicas. Tenemos prácticamente un consenso del grupo que está aquí en apoyo al Proyecto 727″, indicó Santiago.

“Más que un consenso aquí hay un apoyo unánime. Este proyecto no riñe con ningún sector de la población, no fomenta bajo ninguna circunstancia el discrimen, ni le falta el respeto a ningún grupo… No veo razón por la cual no se atienda con prontitud el proyecto y se pueda convertir en ley”, reclamó por su parte, Thomas Rivera Schatz.