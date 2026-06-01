El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, informó que radicó una demanda para que el Tribunal ordene a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, entregar al Senado información y documentación relacionada con casos archivados en la División de Integridad Pública.

El recurso legal fue presentado luego de que, el pasado mes de mayo, se archivara una querella contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

La funcionaria estuvo involucrada en una controversia por la otorgación de un contrato de $60,000 mensuales mientras laboraba en el Departamento de Salud durante el pasado cuatrienio.

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“Esta división investiga querellas de corrupción gubernamental, violaciones electorales, de ética gubernamental, entre otros delitos que se alega fueron cometidos por funcionarios públicos”, expuso la portavoz alterna del PPD en el Senado, Marially González Huertas.

Además,recordó que, tras el caso de Roig Fuertes, se radicó el 4 de mayo de 2026 una petición de información para requerir al Departamento de Justicia un listado de los casos archivados en la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor, así como copia de cada orden de cierre y archivo correspondiente a esos expedientes. Sin embargo, se indicó que a pesar de que la solicitud fue aprobada de manera unánime por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia se ha negado a entregar la información requerida.

“Han dicho incluso en declaraciones escritas que ellos no cederán a presiones políticas. Lo anterior, en un desconocimiento palpable de lo que es nuestra función como legisladores. El requerir información a una agencia del Gobierno de Puerto Rico no es un ejercicio de presión político. En Puerto Rico, se ha reconocido que el legislador, tiene entre sus facultades: investigar, fiscalizar el Gobierno, debatir asuntos de interés público y mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública”, precisó, por su parte, el senador Josian Santiago en un comunicado conjunto con Hernández y González Huertas.

El recurso fue presentado al amparo del Artículo 34-A del Código Político, que establece un procedimiento especial para requerir información a agencias gubernamentales, como ocurre en este caso con el Departamento de Justicia.

Este mecanismo fue utilizado hace varios meses en el caso Senado v. Departamento de Hacienda, mediante el cual se procuró que la agencia entregara información contributiva del asesor y abogado Antonio Sagardía. Asimismo, ha sido empleado anteriormente cuando agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), LUMA, Educación y Corrección, entre otras, se han negado a proveer documentos al Senado o a la Cámara de Representantes.