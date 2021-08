La senadora del distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez le solicitó hoy al gobernador Pedro Pierlusi la destitución del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo por alegada incapacidad para ocupar el cargo.

Machargo, quien ha estado bajo fuego en las últimas semanas por la controversia que rodea la reconstrucción de una piscina en el complejo Sol y Playa en Rincón, deberá comparecer a una sesión de interpelación en el Senado cuya fecha aún no se ha establecido.

Rosa Vélez dijo que en marzo pasado le pidió al Titular del DRNA que atendiera varios problemas que aquejan a los empleados que laboran en instalaciones inadecuadas, sin aire acondicionado en la Unidad Marítima de Arecibo al igual que las malas condiciones de otras facilidades de la agencia en los pueblos que componen el distrito senatorial. Indicó que el Secretario se comprometió en atendar los reclamos, pero al día de hoy “todo está igual”.

En conferencia de prensa en el Capitolio, la legisladora presentó visuales de un recorrido que hizo la semana pasada en las oficinas del Cuerpo de Vigilantes en Arecibo y en la Laguna Tortuguero, en Vega Baja.

“Eso fue lo que encontramos en nuestro recorrido. Cinco meses después la situación es igual a la de marzo y ¿qué hizo el Secretario?: absolutamente nada. No atendió uno solo de los problemas presentados. Tampoco lo hizo la comisionada de la agencia a nivel central, Aidelyn Ronda”, dijo Rosa Vélez, quien estuvo acompañada por el senador y presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, Albert Torres.

La senadora popular detalló que la cisterna de agua de los vigilantes en Arecibo no se ha vuelto a conectar después del huracán María. También dijo que hay vigilantes que no tienen vehículo, mientras en el solar de la oficina hay alrededor de una decena para decomisar que están en buenas condiciones, pero no tienen marbete.

Indicó también que el generador eléctrico no funciona y que el sistema de bombas de agua de las instalaciones de Arecibo está inoperante desde 2012. “La verja se cayó desde María y los vigilantes se quejan de que no tienen seguridad”, sostuvo.

En la Laguna Tortuguero, dijo que la desembocadura del río no se ha limpiado. “Está llena de basura, hay neveras, no se limpió y de haber pasado la tormenta Fred, el casco del pueblo de Vega Baja se hubiera inundado”, indicó Rosa Vélez.

“Le hicimos una carta al Secretario sobre el daño en Caño Caribe y no me pudo dar una contestación de dónde estaban las máquinas para limpiar”, dijo para agregar que tampoco ha habido una respuesta concreta de la tala de árboles en el Balneario Cerro Gordo en Vega Alta.

“Lo que está pasando en Rincón es otro ejemplo de la inacción del Secretario dl DRNA y de la Laguna Tortuguero, que está totalmente destruida”, sostuvo la senadora.

“Pierlusi lo ha apoyado (a Machargo), pero le recuerdo al Gobernador que al apoyarlo se convierte en cómplice y es lamentable que se convierta en cómplice del abandono de los recursos naturales “, dijo al pedirle al mandatario la destitución del Secretario.

“La destitución la estoy solicitando con fundamento, no puede seguir dándole largas, que el gobernador remueva a Machargo de forma inmediata”, agregó Rosa Vélez.

Por su parte, el senador Torres dijo que el 4 de marzo le solicitó al gobernador que reconsiderara la silla del DRNA. “Esa agencia está desmantelada”, dijo Torres. Agregó que independientemente de que Machargo continúe o no al frente de la dependencia pública debe acudir a la interpelación en el Senado.

“Es importante que el País sepa como Machargo ha manejado la agencia. Queremos que la interpelación se dé”, sostuvo Torres.