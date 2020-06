El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, repudiaron hoy el asesinato de George Floyd, la semana pasada a manos de oficiales de la Policía de Minneapolis, Minnesotta.

A juicio de Rivera Schatz, resulta “innegable y detestable” las imágenes que se están viendo a nivel mundial sobre el asesinato de Floyd a manos del policía Derek Chauvin, quien fue arrestado a principios de esta semana.

“La arrogancia y maldad de ese criminal y los tres que le acompañaban no dio espacio para la piedad y culminó con la muerte del señor Floyd. Triste por demás, la perdida de una vida. He escuchado y observado a través de imágenes de medios de comunicación la indignación, la ira y el coraje que han provocado esas imágenes. De hecho, las imputaciones criminales que se le hicieron a ese oficial son insuficientes. En el plano personal opino que ese criminal, a sabiendas de que estaba siendo grabado, quería mostrar como lastimaba y hería a un hombre de la raza negra”, dijo Rivera Schatz en su turno inicial de la Sesión de hoy.

El presidente del Senado fue más allá y opinó que este tipo de actos no tan solo ocurren en Estados Unidos.

“Hemos visto también como gente degenera en bestias. Criminales y abusadores que atentan contra niños, personas indefensas y minusválidos por múltiples razones. En el caso de Estados Unidos al parecer el racismo no quiere erradicarse…pero eso no es un problema solamente de Estados Unidos…Yo lo he observado en Venezuela con un gobernante blanco provocando la hambruna a gente blanca…y es acusado de narcotráfico. De igual manera en Cuba, el fenecido dictador y asesino cubano, Fidel Castro, tenía un discurso patriótico de libertades y avance social y uno de sus exescoltas reveló la fortuna que amasaba y la vida de lujos que se daba el señor Castro mientras otros cubanos se lanzaban en una balsa a buscar una oportunidad de mejor vida.”, opinó Rivera Schatz

“En Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, causas como estas donde un hombre de la raza negra perdió la vida a manos de varios policías que merecen el repudio de todo el mundo, a veces son utilizadas como punta de lanza por personas que tienen otras agendas como la política, disociar, atacar y envenenar a ver si de esa manera encienden una chispa. Trataron de hacerlo con el Código Civil, amenazaron que iban a hundir la Isla si se firmaba…y no hay ningún derecho que se haya menoscabado…Ahora tienen la oportunidad de ir a los tribunales”, añadió el presidente del Senado para quien el racismo y el discrimen “son malos vengan de donde vengan”.

Por su parte, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, la “explosión social” que se vive en Estados Unidos a causa del asesinato de Floyd ‘han sacudido la fibra más íntima de todo ser humano que combate el racismo”. De paso, comparó este hecho con la situación colonial de Puerto Rico incluyendo la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unido sobre los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La decisión tomada por el Tribunal Supremos de Estados Unidos reafirma el poder plenario del Congreso para imponernos un nuevo gobierno local en manos de una JCF que nadie elige en Puerto Rico…En Puerto Rico, mientras en Estados Unidos, hay una explosión social, vive el racismo del poder colonial”, aseguró Dalmau Ramírez.

Las expresiones de ambos senadores se produjeron durante los turnos iniciales de la Sesión de hoy. Tanto Rivera Schatz como Dalmau Ramírez fueron los únicos que se expresaron sobre este tema.

La Sesión está en receso hasta la 1:30p.m.