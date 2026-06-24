La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este miércoles que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pudiese activar interrupciones programadas en el servicio de agua potable para abonados de varios municipios afectados por la sequía, si no llueve “en las próximas semanas”.

Los municipios más afectados serán Canóvanas y Loíza, que pudiesen entrar en racionamiento tan pronto como “entre este viernes o el lunes de la próxima semana”, detalló la gobernadora.

Se indicó que la AAA se reunirá con las alcaldes de los pueblos afectados, Lornna Soto y Julia Nazario, para detallar el plan de racionamiento y el día en que iniciaría.

PUBLICIDAD

Soto indicó que se proyecta que el racionamiento sea durante el día y que ya a las 6:00 p.m. los residentes tengan nuevamente el servicio.

“No podemos controlar la lluvia, pero sí podemos controlar cómo nos preparamos”, sostuvo la alcaldesa de Canóvanas.

Para evitar mayor impacto, la gobernadora llamó a la ciudadanía a tener “control” en el uso de agua.

“No vamos a esperar que haya sequía extrema para tomar previsiones”, precisó la funcionaria, tras reunirse con expertos y jefes de agencia para atender la situación de sequía en el país.

Según detalló el jefe del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Ernesto Rodríguez, el 49% de la Isla está en sequía anómala y entre el 5% al 6% está en sequía moderada. No obstante, se adelantó que pueblos como Cabo Rojo, Guánica, Santa Isabel y Guayama entrarían en sequía severa.