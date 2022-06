El nombramiento para una plaza al Tribunal de Apelaciones de Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, no será confirmado, reiteró hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

El líder senatorial indicó que el nombramiento de Díaz Reverón no será llevado a votación hoy, pero sí antes de finalice la sesión ordinaria este jueves.

El gobernador Pedro Pierluisi ha sometido tres veces para el consejo y consentimiento de la Cámara Alta el nombramiento en ascenso de Díaz Reverón, pero al no tener los votos, el Primer Ejecutivo lo ha retirado antes de que se lleve a votación.

“El nombramiento no se va aquedar pendiente, se va atender antes que finalice la sesión. No tiene un informe ni positivo, ni negativo”, sostuvo Dalmau Santiago a preguntas de periodistas esta tarde en el Capitolio.

El presidente del Senado dijo que el nominado no cuenta con su apoyo y que no tiene los votos para prevalecer. “He pedido que se retire el nombramiento, hasta este momento no se ha retirado”, sostuvo al tiempo que rechazó que el nombramiento haya sido objeto de alguna negociación.

“Nunca lo ha sido, ni antes ni ahora”, dijo el líder legislativo.

Dalmau Santiago detalló que, en total, quedan por atender unos 25 nombramientos del gobernador, entre ellos el del comisionado de Seguros, Alexander Adams y el comisionado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado. No obstante, dijo que estas dos nominaciones no serían atendidas hoy, sino entre mañana y el jueves.

También dijo que quedan pendiente varios nombramientos a la judicatura, algunos jueces en ascenso y otros, a las plazas vacantes al Tribunal de Apelaciones.

Hoy fueron confirmados a viva voz diversos nombramientos a jueces y fiscales, entre ellos, los licenciados Gerardo Rafael Sarriera Lázaro como juez superior del Tribunal de Primera Instancia y Lourdes Lynnette Gómez Torres como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.

También recibieron el aval del Senado, Marjorie Gierbolini Gierbolini para un nuevo término como Fiscal de Distrito; Marimer Haydee Álvarez Ortiz para un ascenso como Fiscal Auxiliar II y María Teresa Terrosa Soler como Fiscal Auxiliar I.

Además, se le otorgó el consentimiento a Wilmarie Colón Belén para un nuevo término como Procuradora de Asuntos de Familia; a Arytza Y. Martínez Rivera como Miembro Asociada de la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la Administración de Servicios Generales; a Jeanelle Alemar Escabí como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial; Iyari Ríos González, como economista, en representación de los intereses de los trabajadores en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo; Indira Luciano Montalvo, como economista en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo; y Wilkin López Del Valle, en calidad de representante de los intereses de los trabajadores en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.

También, el Senado aprobó a viva voz, el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 960 que propone enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los fines de eximir de sus disposiciones a todo vehículo de transportación turística al que el Presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico le haya emitido una dispensa y sea debidamente autorizado por el Secretario del DTOP; y para otros fines relacionados.