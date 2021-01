La convocatoria a una caravana por parte del candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, para celebrar el nuevo resultado que lo pone como vencedor en la contienda por la alcaldía de Guánica, arrojó sal a la herida abierta del convulso proceso.

Tras enterarse del llamamiento al evento, el juramentado alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, catalogó la acción como un acto de provocación en medio del caos existente, pues todavía no se ha resuelto quién comandará finalmente los destinos del pueblo.

“El estado que está viviendo nuestro pueblo donde hay mucha incertidumbre y mucha controversia en las redes sociales, nos parece un acto de provocación y por eso hicimos un llamado a la cordura tanto a seguidores y al pueblo entero para que no auspiciemos la violencia. Si el candidato decidió hacer ese tipo de actividad que no pase nada serio que conlleve violencia ni nada por el estilo”, expuso Rodríguez Ramos en entrevista con Primera Hora.

“Si él está reclamando una victoria pues la tendrá que demostrar en los tribunales. El sabe, en su conciencia, que los 2,411 votos no son votos correctos, que las actas que sacó el juez presidente (de la CEE, Francisco Rosado Colomer) a las 3:00 de la mañana son unos votos duplicados que ya se le habían adjudicado”, argumentó sobre la certificación emitida el pasado viernes a favor del candidato “write in”.

Asimismo, dijo que está listo para defenderse de la impugnación de su elección sometida por Cruz Vélez ante el Tribunal Supremo y que luego el máximo foro judicial devolvió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan donde se decidirá la controversia.

“Nosotros estamos listos, junto con nuestros abogados, a defender nuestro punto y verán que estamos diciendo la verdad. Nosotros estamos listos para defendernos tan pronto el tribunal indique las instrucciones de cuándo nos debemos de defender y además de eso, no descartamos impugnar esa certificación que entendemos que es errónea de parte del juez presidente o de sus representados porque ni tan siquiera la firma el juez presidente”, aseguró.

“Eso es una certificación errónea, apresurada. Es tan evidente la acción del juez presidente que para la certificación nuestra tardó seis días para brindarla y a ese señor le dieron una certificación en media hora luego de que aparecieron unas actas controvertibles donde le adjudican 38 votos a las 3:00 de la mañana”, cuestionó.

De otra parte, defendió su juramentación ante la opinión emitida por el juez asociado del Tribunal Supremo, Luis F. Estrella Martínez, el cual subrayó la emergencia democrática en Guánica y cuestionó su acción al no esperar que se resolviera la disputa judicial.

“Esa es la opinión del juez, pero en realidad yo hice lo que estaba en ley y lo que era correcto. El 11 de enero yo tenía una certificación oficial de la CEE, había tomado todos los cursos; Contralor… Ética, y había cumplido con todos los requisitos de la CEE y había incluido mi informe financiero para estar habilitado para juramentar. Si yo no juramentaba ese día, el Municipio iba a quedar desprovisto de una administración municipal que responsablemente velara por los servicios del pueblo”, explicó.

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque es mi responsabilidad. Si yo hubiera perdido en buena ley por la mayoría de los votos en un proceso claro y justo, yo sería el primero en reconocer la derrota, pero aquí la realidad es que lo que ha habido es un robo a mano armada y una conspiración de parte del PNP, el juez presidente de la CEE y el señor Edgardo Cruz”, denunció.

Por su parte, Cruz Vélez señaló que la convocatoria a una celebración en el pueblo era “simplemente para agradecer a los hermanos guaniqueños” y a la vez, criticó a Rodríguez Ramos por intentar hacer un caos por el evento.

“Aquí está hablando un muerto de un ahorcado, realmente. De la misma forma que la juramentación que él hizo a espaldas del pueblo porque el que hace las cosas a escondidas es porque sabe que algo no está correcto. Mantener esa postura es hasta indignante cuando se juramentó alcalde, a pesar de que el Tribunal Supremo no había emitido una certificación”, confesó.

Igualmente aseguró que prevalecerá en su impugnación, mientras arremetió contra el abogado de Rodríguez Ramos, Lind Merle Feliciano, quien lo acusa de confabular con el Partido Nuevo Progresista para “robarse la elección”.

De hecho, desmintió que haya dicho públicamente que se afiliaría al PNP, “porque esas expresiones fueron totalmente sacadas fuera de contexto”.

“Lo que se indicó fue cuando se me hizo la pregunta es que yo consideraría afiliarme al PNP, de la misma forma que consideraría permanecer como un candidato independiente, de la misma forma que consideraría formar un partido nuevo aquí en Guánica, de la misma forma que consideraría continuar aspirando para la próxima elección bajo nominación directa. Esas fueron mis expresiones… y a eso le añadí que el menú está abierto”, aclaró sobre la entrevista en Radio Isla.

“Aquí lo que se hizo fue un ‘issue’ de la nada… ese viernes en la noche indiqué que yo no me iba a afiliar a ningún partido y punto. El que me conoce, que sabe de mi sacrificio y compromiso, el que sabe cómo he luchado por aquellas cosas que creo que son justas, que son morales, que son dignas… aquel que me ha visto luchar en nombre de aquel a quien se le han violado los derechos, a quien se le ha pisoteado, a quien se le ha humillado, sabe que mis expresiones son genuinas”, concluyó antes de iniciar la caravana que llegaría a las comunidades de Guánica.