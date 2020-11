Un total de 46 actas de los maletines de voto adelantado y voto ausente que fueron encontrados sin contabilizar la semana pasada en las bóvedas del Coliseo Roberto Clemente siguen descuadradas, reconoció hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Colomer Rosado.

El también juez superior indicó así mismo, que también están pendiente de revisión otros 65 maletines cuyas actas la noche del evento tampoco cuadraron.

Rosado Colomer dijo que el escrutinio “ha comenzado más lento”, lo que atribuyó al alto volumen del voto adelantado. No obstante, reclamó que el escrutinio “ya comenzó” con la revisión de estas actas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA), pues no tendrán que volver a revisarse, aunque el tradicional escrutinio general que abarca todos los precintos del 1 al 110 no ha iniciado todavía.

“En lugar de comenzar en el orden cronológico con el colegio uno, precinto uno, unidad uno, comenzamos con la unidad 77 de JAVA de todos los prencitos. Tan pronto terminemos empezamos con el colegio uno, precinto uno, unidad uno, del uno al 110 y volvemos a repasar JAVA en lo que sea recuento”, explicó a preguntas de Primera Hora.

Rosado Colomer indicó que una vez “liberen las mesas” de la revisión de las actas de JAVA, comenzarían a escrutar los votos de todos los precintos. “Eso podría ser mañana, pero hay que ver la habilidad que tienen ellos (los funcionarios electorales que tratan de reconciliar las diferencias de las actas)”, dijo.

Para ilustrar las labores del cuadre de actas, el Presidente de la CEE mostró a Primera Hora cómo una de las mesas trabajaba en el primer nivel del Coliseo para conciliar el resumen de las actas de los maletines, con la conocida como “sábana”, ambas levantadas de forma manual por las juntas de balance de los partidos políticos. En los casos de las papeletas que fueron leídas por las máquinas, los maletines también contienen un tipo de acta electrónica.

Rosado Colomer explicó que había casos en los que acta inicial estaba cuadrada, más no el resumen del acta y los funcionarios electorales tratan de conciliar los números, produciendo en consenso una nueva acta corregida de manera que pueda ser entrada al sistema.

Dijo que, además, hay áreas del proceso, como el caso de la papeleta legislativa, que por las diferencias estrechas entre candidatos a distintos puestos por acumulación y de distrito requieren un recuento de votos.

“Eso es lo que queremos identificar, por eso trabajamos primero con el escrutinio de JAVA porque puede ser que con carreras que no estén en recuento, cuando terminemos el escrutinio de JAVA, como había tantos errores, los corregimos y entren en recuento. Tú no quieres hacer un escrutinio para entrar en recuento porque de una vez haces el escrutinio. Cuando haces el escrutinio ya no haces recuento porque lo recontaste completo”, sostuvo.

“El País puede estar tranquilo y consciente de que estamos haciendo el ejercicio con la calma que merece para evitar mayores descuadres. Aquí se trabajaron largas horas, se trabajó con un volumen que nunca se había trabajado en un espacio restringido con una pandemia y eso quizás provocó los errores de las actas que ahora estamos tratando de corregir”, dijo el Presidente de la CEE.

“Siempre he dicho que esto es transparencia. Nosotros damos los recursos y ellos los administran. Por eso es que ustedes ven ahí representación de todos los partidos. El pueblo merece un resultado confiable y eso es lo que estamos tratando de dar”, agregó

Sobre el reclamo del comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz de que detenga la auditoría que la pasada semana comisionó a la Oficina del Inspector General (OIG), el Presidente de la CEE dijo que el asunto debe ser llevado ante el pleno de la Comisión, que él integra con los cincos comisionados.

Indicó que pidió a la secretaria interina de la CEE la transcripción de la minuta de la reunión de los comisionados de la semana pasada en la que el asunto de la auditoría fue planteado. “Estoy consciente de que el señor Cruz no estuvo presente en la discusión de los asuntos para que vea la extensión de lo que me corrigió la OIG diciéndome que no se llama auditoría, que se llama examen y que no estamos adjudicando votos ni revisando votos, que para eso es el escrutinio de votos”, expresó Rosado Colomer.

“Lo que yo le pedí a la OIP es algo relacionado con la compra de papeletas y la cantidad que se distribuyó que era el debate que había ese día en la reunión de Comisión”, dijo.

No obstante, agregó que podría reconsiderar, pero insistió en que el asunto tiene que volver a ser dilucidado por los cinco comisionados electorales.