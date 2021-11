Tal parece que las propuestas enmiendas a la Reforma Laboral del 2017 que restablecería derechos trascendentales al sector obrero del País, enfrentarían un camino pedregoso antes de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampe su firma para convertir en ley el Proyecto de la Cámara 03 (PC 03).

Así lo hizo saber a los presidentes de Cámara y Senado, Rafael Hernández Montañez y José Luis Dalmau, respectivamente, mediante una misiva en la que avala algunos cambios en renglones como el bono de Navidad, periodo probatorio y licencias de vacaciones y enfermedad.

Sin embargo, algunos puntos que favorece el mandatario coinciden con las enmiendas analizadas por el comité de conferencia establecido el 25 de junio pasado, pero menciona su oposición a la eliminación del llamado ‘flexi-time’; un aspecto que no está contemplado en el proyecto.

Para la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Comité de Asuntos Laborales en el Senado, “me parece que el gobernador no ha tenido el beneficio de leer completamente las enmiendas que se están haciendo”.

“El gobernador habla sobre el ‘flexi-time’… que no debe quitarse. Ciertamente, lo que estamos proponiendo no es que se quite el ‘flexi-time’, así que lo que él está diciendo ahí no del todo correcto, reconociendo que esto es una figura que no estaba contemplada antes y que hay gente de todos lados, tanto del sector obrero como el sector patronal que le interesaba que permaneciera esa figura”, dijo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Lo que hemos hecho es reglamentar el ‘flexi-time’ de una manera que no sea que el patrono el que decide cuándo se hace el ‘flexi-time’ o no, sino que sea el empleado o empleada que lo solicita, y que el patrono lo acepta. El ‘flexi-time’ no se quitó, sino que, simplemente, se trabaja de una manera mucho más balanceada para proteger los derechos de los empleados y empleadas”, agregó.

Otro aspecto objetado por el mandatario está relacionado al periodo probatorio que, según las propuestas enmiendas al PC 03, volvería a ser de tres meses y no como está en la actualidad que se extiende a nueve meses.

“Estamos de acuerdo que el periodo probatorio debe volver a tres meses y él habla que debe ser seis. Eso tendría que conversarse, pero la propuesta es que vuelva a los tres meses, no puede ser los nueve meses que aparece ahora, bajo ninguna circunstancia, porque eso fue una de las grandes críticas y dolorosa para la clase trabajadora de que el periodo probatorio se alargó a nueve meses”, advirtió.

“También me llamó la atención en la carta, que él habla sobre que no está de acuerdo que se pague doble después de la octava hora. Ciertamente en la jornada regular de trabajo, lo que se dice es que se pague a tiempo y medio, y, que donde único estamos poniendo que se pague doble, es si en esa jornada de personas que trabajan a tiempo regular, excede de la décima hora. Que, si es desde la octava hora, como dice la Constitución pues tiene que pagar a tiempo y medio que es lo que dice en la carta”, explicó.

Igualmente, incrementaría el Bono de Navidad y las acumulaciones de días de enfermedad y vacaciones en el sector privado, además de adelantar al 30 de octubre la fecha límite que tiene el patrono para solicitar que se le exima de ese pago, que actualmente es hasta el 30 de noviembre.

“Lo que él pone es lo mismo que dice nuestra propuesta. Igualmente, cómo se calculan las horas trabajadas para el bono de Navidad, estamos hablando exactamente del mismo tiempo. Me parece que el gobernador mandó esta carta dando su posición, me parece que es su derecho. El gobernador tiene que firmar cualquier pieza legislativa para que se convierta en ley, y da su opinión, pero lo que haya visto hasta ahora, no necesariamente reconoce o tiene la información completa”, sostuvo.

De otra parte, detalló la enmienda relacionada al pago de mesada, pues el ejecutivo aseguró que no se deben aumentar.

“Yo no entiendo por qué el gobernador va a oponerse a que se aumente la mesada cuando ese dinero no se trata del dinero que los patronos tienen que estar utilizando para el manejo de su negocio, sino que eso se trata de cuando se despide a una persona de manera injustificada. Si tú despides a una persona de manera injustificada lo que estamos planteando es que ese dinero que es de la mesada se compense adecuadamente”, aclaró.

“Yo me imagino que el gobernador no debe estar diciéndole que los patronos no tengan el derecho a pagar menos porque despidan a una persona de manera injustificada. Esa parte, personalmente, yo no entiendo por qué se va a oponer a eso”, confesó.

Cabe destacar el PC 03 reseña el aspecto de la paga doble en días feriados “o unos días que se reconocen en ley que las personas no deberían estar trabajando o que, si se trabaja, el patrono en esos días sí tendría que pagar doble”.

“Fíjate qué interesante que en la carta del gobernador habla de los pequeños patronos que tienen 12 empleados o menos, sin embargo, lo que estamos proponiendo aumenta de 12 a 15, o sea, que aumenta un poco más la protección de los pequeños empresarios y empresarias. Se protege la reserva de empleo, patrono que tengan menos 15 empleados, seis meses y para lo que tengan más de 15 empleados, un año”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara, Domingo Torres García, señaló que otras pretensiones en el PC 03 también extendería el derecho a vacaciones a empleados que laboran a tiempo parcial.

“Nosotros hicimos un umbral en la Cámara de Representantes para vacaciones a tiempo parcial para que fueran seis días al año a los empleados que trabajen 20 horas semanales. En el periodo del bono de Navidad, actualmente hay que acumular 1,350 horas para recibir ese beneficio, en esta enmienda se está reduciendo a 700 horas”, destacó.

Entretanto, Torres García aseguró que hay ambiente en ambos cuerpos legislativos para la aprobación del PC 03, pero no así en Fortaleza.

“Está en un comité de conferencias, hay que bajarlo a votación; no veo problemas con bajarlo de la manera en que está redactado sino al momento de firmarse, porque ya el ejecutivo se expresó. Aquí no es el que más logros obtenga, sino que se le puedan devolver los derechos perdidos a los trabajadores. Tenemos que dejar las líneas partidistas a un lado, tenemos que llegar a un consenso y que se pueda firmar”, reiteró.

“Nosotros queremos que el desarrollo económico del País despunte de una vez y por todas, pero no puede ser menoscabando los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Tenemos que pensar en una buena Reforma Gubernamental donde podamos trabajar los costos de energía, los costos del servicio de agua, los costos de la permisología. Son varios elementos los que hay que trabajar, antes que quitarle los derechos a los trabajadores”, agregó.

Enmiendas no caen bien en el sector privado

Para el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, de aprobarse el PC 03 tal como está, propinaría un golpe sin precedentes a la economía de la Isla, pues considera que estar medidas solo abonarían a compartir la pobreza.

Admitió, que tanto el recién aprobado aumento al salario mínimo a partir de enero de 2022, como las enmiendas a la Reforma Laboral, mantienen preocupado al sector privado,

“Puerto Rico está en una recesión de más de 16 años, todavía en medio de una quiebra y el plan fiscal que se está aprobando en estos días, simplemente incluye una parte de reformas estructurales que no se han hecho, o simplemente la única que se hizo parcialmente fue precisamente la Reforma Laboral”, advirtió.

“Cuando se aprueba el salario mínimo sin análisis, una de las preocupaciones que por lo menos nosotros expresamos es que había que considerarla dentro del contexto de otros proyectos y otras medidas. Desgraciadamente no se quiso hacer así y ahora vemos por qué. Se quiere ir aprobando por pedacitos para simple y sencillamente ir ignorando cada vez el impacto acumulativo de las decisiones”, agregó.

Expuso que el impacto de la propuesta doble paga no beneficiará a la economía de la Isla ya que representaría una amenaza a la competitividad de algunas industrias y la eventual desaparición de sectores como la manufactura.

“No es lo mismo que el pagar tiempo y medio o pagar doble a un ‘rate’ por hora que cuando ese ‘rate’ te sube 30%... porque de repente, esa hora adicional que se va a pagar a tiempo y medio o tiempo doble ya no es 30 sino 60% más de lo que estás pagando ahora. Y lo mismo es con el tiempo de vacaciones, etcétera… otros beneficios que suben, seguros. Todo eso hay que considerarlo y entonces, lo que ocurre es que nos vamos con una visión o aprobamos medidas con una visión populista sin realizar los análisis y en negación de la realidad que vive el País y eso nos preocupa tremendamente”, puntualizó.

“Puede haber personas que están pensando que esto va a ser en beneficio de ellos, ya sea por un contexto político o empleados que piensan que esto va a redundar en un beneficio, pero en el macro, no se está tomando ninguna determinación, o por lo menos no vemos ninguna determinación que vaya a mejorar las condiciones económicas del País y sin crear la riqueza, no vamos a poder distribuir otra cosa que no sea pobreza”, lamentó al destacar que estarían abiertos para discutir el impacto de algunas propuestas.

En tanto, arremetió contra los “sectores políticos populistas están vendiendo lo que no tienen”.

“Fíjate, ¿por qué el gobierno no le aumenta el sueldo a los policías? Porque no tienen presupuesto, porque el presupuesto no da. Igual pasa en el sector privado, estamos en una economía en recesión, una economía en crisis y básicamente eso, no queremos ver la realidad cuando lo que tendríamos estar es todos procurando que la economía crezca, los empleos crezcan y entonces, uno puede tener una discusión de cómo repartimos esa riqueza que creamos”, resaltó.

“Eso nos saca del panorama competitivo para ciertas industrias y empresas, por ejemplo, el sector agrícola porque los costos de mano de obra no son competitivos con otras jurisdicciones, pues, cada vez el sistema agrícola sigue desapareciendo y si sube el salario mínimo, muchos de esos sectores no pueden existir y así va a ocurrir con manufactura local, que no vamos a competir con otras jurisdicciones. Esos empleos van a desaparecer”, expuso.

Mientras que Jesús Vázquez Rivera, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), opinó que la medida está a destiempo.

“Estamos a favor de que puede haber unos cambios en la Reforma Laboral, pero no los que están proponiendo. Estamos volviendo al pasado donde muchos negocios no pueden pagar el doble tiempo y más, con un aumento al salario mínimo que empieza en enero y que no han dejado que la economía se ajuste orgánicamente para que no cause una inflación innecesaria en el 2022. Quieren aprobar a hora una Reforma Laboral que complicaría esa inflación aún más”, subrayó.

“El que se afecta directamente, aparte del consumidor, es el pequeño comerciante que es el que poco a poco va a seguir desapareciendo de la economía puertorriqueña. Es un golpe mortal para ellos, ya de por sí, el aumento del salario mínimo va a ser fuerte los primeros seis meses, pero si le sumas a eso una Reforma Laboral que aumentaría los costos de producción de cualquier negocio, eso complicaría un poco más el panorama”, recalcó.

El presidente del CUD explicó que el impacto que tendrían los cambios a la Reforma Laboral afectaría aún más a los pequeños comerciantes y aumentaría la cifra de negocios ilegales.

“Una compañía grande sí puede absorberlo porque tiene capital para hacerlo porque tiene capital para hacerlo. Pero una empresa pequeña que prácticamente está viviendo el día a día, se le hace bien complicado absorber eso de una manera rápida.

Es la tienda de familia, de la comunidad, y son tiendas que son importantes para la economía de cualquier País”, recordó.

“¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Mientras más regulados son los países, mientras más reglamentos hay, mientras más punitivos son, más negocios ilegales nacen. Puerto Rico es la única jurisdicción en Estados Unidos que paga 33% en contribuciones, allá, ni las corporaciones más ricas pagan eso. Aquí, somos prácticamente empleados del gobierno todos los que tenemos un pequeño negocio y no hay manera que podamos crecer”, concluyó.