Líderes de gremios policíacos se reunirán este miércoles con el Gobierno y personal de la Junta de Supervisión Fiscal en aras de asegurar que el acuerdo del ente fiscalizador para el retiro de los policías no sea modificado.

“Ahí la Junta de Control Fiscal les va a explicar paso a paso, cómo es que ese dinero le va a tocar a los policías”, pronosticó el senador y expolicía Gregorio Matías en un vídeo en vivo que transmitió en la red social Facebook.

Además de personal de la Junta, en el cónclave- que se llevará a cabo en la Administración de Sistemas de Retiro a las 10:00 a.m.- estará Luis Collazo, quien es el administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura y director ejecutivo de la Junta de Retiro y de Retiro para Maestros, y personal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

PUBLICIDAD

El nuevo Plan Fiscal aprobado por la jueza Laura Taylor Swain separará más de $850 millones para los agentes, del cual se le sufragará un retiro que sume al 50% del salario actual de los jubilados después de agosto de 2020.

Este plan, sin embargo, no incluye la equiparación del retiro de aquellos que dejaron el servicio entre el 2013 a 2020 y no se enmendó la edad de retiro de aquellos que han cumplido 30 años en la Uniformada y tengan 55 años de edad, según la Ley 3 de 2013.

Con los $850 millones se harán contribuciones a los policías por los próximos 15 años, directamente a sus cuentas de aportaciones definidas. En total, serían más de $110,000 en contribuciones por cada oficial. Además, habrá contribuciones adicionales para aquellos oficiales que decidan postergar su retiro y mantenerse en la fuerza, para garantizar la seguridad y el entrenamiento de nuevos oficiales.

“(Queremos) que se ejecute el acuerdo que ya hubo con la Junta de Control Fiscal: $110,000 se les va a depositar al policía que cumplió 30 años de servicio con 55 años de edad. La Junta de Control Fiscal dijo que, si tu deseas quedarte hasta los 58 años, que sería opcional, tienes una bonificación de $65,000, o cual es el equivalente de $175,000, pero eso sería opcional”, expresó Gabriel Hernández, portavoz, exagente y presidente de la Asociación de Policías Unidos Luchando, Inc. (APUL), a Primera Hora.

“Entonces, lo que el gobierno hoy día está ofreciendo ya no es $110,000 a los 30 años con 55 (años). Ahora te están ofreciendo solamente $30,000 y eso no podemos aceptarlo. Esos hombres y mujeres dieron su vida para que le den migajas”, añadió.

Pese a que a la reunión fueron convocados todos los líderes gremiales, Hernández denunció que no fue invitado. Esto, a pesar de que se comunicó directamente con Collazo mediante correos electrónicos en múltiples ocasiones.

“Al sol de hoy, no he recibido un ‘email’ para esa invitación (y) que conste, le envié tres ‘emails’ a Luis Collazo referente a por qué no me han hecho una invitación, cuando soy un líder gremial. Ellos saben que yo no voy a aceptar un acuerdo nuevo o un acuerdo diferente al que ya estableció la Junta en enero de 2022. Como ellos saben que voy a confrontar y no aceptar eso, no me están invitando”, reclamó al resaltar que es la segunda reunión donde “no han permitido” su entrada como representante de su gremio.