Johana Karis Molina Ortiz, quien ejerció su derecho al voto en la Escuela Ernesto Ramos Antonini en Barrio Obrero en San Juan, denunció a través de la red social Facebook que una máquina de escrutinio electrónico en dicho colegio no aceptó la papeleta municipal en dos ocasiones, esto a pesar de que la llenó correctamente.

“Yo me aseguré de no salirme de la línea, llené todos los candidatos que se supone que eran, conté mil veces porque a lo mejor marqué algo de más o algo de menos, pero la máquina me la devolvió cuatro veces. Le dije a uno de los funcionarios que me ayudara a revisarla y estaba bien”, sostuvo Molina Ortiz.

Al intentarlo una segunda vez, la máquina de escrutinio electrónico no admitió la papeleta de modo que la joven solicitó que el documento se colocara en el sobre “para contarla manualmente”.

Molina Ortiz dijo que le insistió al funcionario de colegio que documentara lo sucedido en el acta de Incidencias de forma detallada.

“Yo le dije (al funcionario): ‘No, estoy pidiendo que pongas en el acta que la máquina en dos ocasiones, con dos papeletas distintas bien completadas (…) no me cogió la papeleta’”, argumentó.

Asimismo, Molina Ortiz destacó la importancia de que los electores conozcan la existencia de este método y que notifiquen las irregularidades, no solo por las redes sociales, sino que por los canales oficiales de igual manera.

“Es bien importante utilizar los medios formales para para documentar y asegurarse de que lo documentan bien y que no documentan historias a medias”, precisó.

La joven también resaltó que su abuelo, residente en Aguas Buenas, tuvo el mismo problema debido a que el equipo de escrutinio electrónico no aceptó la papeleta municipal.