¡Siguen subiendo! Los niveles de la mayoría de los embalses en Puerto Rico continúan aumentando tras el paso de una onda tropical que provocó lluvias e inundaciones en varias zonas de la Isla durante la pasada semana.

Los embalses más comprometidos, Carraízo y La Plata, continuaron hoy, domingo, en ascenso, hasta alcanzar 40.81 y 44.66 metros de agua, respectivamente. Con estos niveles, Carraízo salió ayer del nivel de ajuste y permanece en el nivel de seguridad. Mientras, La Plata continúa bajo el nivel de ajuste, aunque se encuentra a menos de 30 centímetros de alcanzar el nivel de observación.

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De otro lado, los embalses Río Blanco, en Naguabo, y Guayabal, en Juana Díaz, también reportaron aumentos en sus niveles de agua. Río Blanco registró un incremento de dos centímetros, para alcanzar los 26.62 metros, mientras Guayabal aumentó un centímetro, hasta llegar a los 102.67 metros de agua.

Solamente tres embalses registraron reducciones en los niveles de reserva de agua. ( Captura )

El embalse de Fajardo, por su parte, permaneció con el mismo nivel, en 47.44 metros de agua. Estos tres embalses permanecen bajo el nivel de observación.

Otros bajaron

Aunque no se reportaron descensos significativos, los embalses Carité, en Guayama, y Patillas registraron bajas de uno y dos centímetros, respectivamente. No obstante, ambos permanecen bajo el nivel de seguridad, con 542.38 y 65.63 metros de agua, respectivamente.

Las lluvias que han ayudado a mejorar los niveles de los embalses podrían continuar hoy. El pronóstico del tiempo mantiene la posibilidad de aguaceros este domingo, con algunas lluvias localizadas y lentas que, según indicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), podrían provocar inundaciones en sectores del oeste y noroeste.