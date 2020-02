Humacao- La exgobernadora Sila M. Calderón instó hoy a sus correligionarios populares a que “no se queden callados” y que fiscalicen al actual gobierno.

“Los puertorriqueños nos tenemos que poner todos de pie, sobre todo nosotros los populares y decir ‘hasta aquí llegamos’. ¡Basta ya! Tenemos que hablar y gritar a los cuatro vientos hasta aquí llegamos”, reclamó la exgobernadora en un breve mensaje a los miembros del Consejo General del PPD, que se reunió hoy en una cooperativa en Humacao.

“Estamos aquí hoy porque queremos gobierno limpio, estamos cansados de tanta corrupción de tanta mentira, estamos aquí porque queremos un cambio. Ya está bien con las faltas de respeto, queremos un nuevo gobierno”, dijo para agregar que “el silencio es el peor pecado” porque “el que calla otorga”.

“Si escuchamos o leemos que hay faltas graves, vamos a denunciarlas y ¿cómo se hace eso?, llamando a los programas de radio, escribiendo a los periódicos, en las redes sociales, llamando a las televisoras, hablando con nuestras familias. No nos podemos quedar callados”, recalcó.

Mencionó como ejemplo el proyecto de enmiendas al Código Electoral que podría bajar a votación esta semana en las Cámaras Legislativas. El borrador del proyecto de ley no se ha hecho público, pero ha trascendido que incluye un proyecto piloto de voto por Internet que permitiría este tipo de voto a personas no videntes, discapacitadas o con problemas de movilidad en las elecciones generales de noviembre próximo.

“Esto es inaceptable y no lo vamos a dejar pasar y tenemos que tener la fuerza de voluntad, el músculo, el mollero como dicen los hombres y las mujeres lo tenemos también. No nos subestimen nunca”, sentenció Calderón.

“Ya está bien de tanto abuso y de tanta falta de respeto. Si se creen que nos vamos a quedar callados, están equivocados. Si creen que no vamos a salir a votar, están equivocados y si creen que no nos sentimos orgullosos de lo que nosotros representamos, están equivocados también. Nosotros somos populares porque nos sentimos orgullosos de ser puertorriqueños. Nosotros no queremos ser una cosa que nosotros no somos. Estamos orgullosos de nuestra ciudadanía y todo lo demás, pero somos puertorriqueños”, indicó.

Dijo que por razones de salud no había visitado hasta ayer sábado los pueblos del suroeste del País golpeados por los terremotos. “Es horrorosa la pobreza. Este partido se fundó en los postulados de justicia social ahora de momento no lo quieren quitar también. Tenemos que salir de la bancarrota saben, y todo esto es posible. No dejen que nos digan que es difícil. Es dificilísimo, todo lo que vale es difícil, pero por eso es que vale, todas esas cosas se pueden hacer”, expresó

“Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar a hablar de verdad. Vamos a empezar a gritar a los cuatro vientos lo que nosotros queremos. Ya está bien del silencio no podemos dejar que se salgan con la suya y se salen con la de ellos todos los días en los periódicos. ¿Hasta cuándo este País va a aguantar esto? Ese es nuestro dinero, ese dinero no les pertenece a ellos, esos contratos, no hay que adjudicarlos… Esto es una vergüenza, Puerto Rico nunca se había proyectado así y ahora de momento Puerto Rico es un País corrupto. ¿Qué es esto? Vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos, vamos a ponernos de pie y vamos a sacarlos”, añadió.