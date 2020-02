La mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes no ha llegado todavía a un acuerdo sobre las enmiendas que aprobarán al proyecto de reforma del Código Electoral.

Aunque hubo un amague de bajar la medida a votación hoy, el caucus novoprogresista seguía discutiendo las enmiendas introducidas a la medida en común acuerdo con el Senado.

“La medida no se llevó a votación hoy porque todavía hay ajustes en el lenguaje”, dijo el portavoz de la mayoría parlamentaria, Gabriel Rodríguez Aguiló.

El legislador novoprogresista indicó que trabajaban en el lenguaje sobre cómo se van a manejar las Juntas de Inscripción Permanente (JIP’s) durante y fuera del año electoral. La medida propone reducir de 120 a 12 el número de JIP’s alrededor de la Isla.

Rodríguez Aguiló dijo que la medida se bajará a votación “lo antes posible”, pero no precisó cuándo.

El portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo por su parte, que a pesar de que es parte del comité de conferencias que discute el borrador final de la medida, las minorías no han sido parte de la discusión.

“Lo único que he escuchado y nadie me lo ha dicho con certeza es que la Cámara está utilizando esta medida en la que tiene gran interés el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz por la agenda, esta es medida que como está redactada, es un tumbe electoral y convertiría el proceso en darle el reconocimiento a los votos fantasmas de personas que no necesariamente viven en la jurisdicción donde les toca votar”, indicó Hernández Montañez.

Ha trascendido públicamente que otras enmiendas establecen un plan piloto para que no videntes, personas con problemas de movilidad y los elegibles para el voto ausente puedan votar, si desean, electrónicamente en las elecciones generales del 2020. Para solicitar el voto electrónico, se abrirá un portal electrónico a más tardar el 31 de julio de 2020.

El proyecto del Senado 1314, de casi 400 páginas, se aprobó el pasado mes de noviembre en ambos cuerpos legislativos y cuando llegó a La Fortaleza los líderes legislativos lo pidieron de vuelta para corregir “errores técnicos”. La pieza legislativa fue devuelta a comité de conferencias en Cámara y Senado el pasado 13 de enero.