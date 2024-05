El Departamento de Educación (DE) no tomó medidas disciplinarias contra el director de la escuela Eugenio María de Hostos de Las Marías, Robert Manohar Pérez -quien aprovechó su puesto y el acceso que tiene al sistema de notas del plantel para modificar una calificación de su hija- a pesar de que la agencia fue ente colaboradora en la investigación que llevó a cabo la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra el servidor público, quien continúa en su puesto.

Según recopila una querella radicada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), para el 2019 Manohar Pérez accedió al Sistema Estudiantil (SIE) de la escuela que dirige -y en la que estudiaba su hija- y cambió de 89% (B) a 100% (A) la calificación que obtuvo la menor en el curso Ciencia 111-506.

PUBLICIDAD

El director de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, explicó a Primera Hora que de la investigación que hizo la dependencia fiscalizadora se desprende que fue la maestra de Ciencia quien acudió el 9 de septiembre de 2019 a la región educativa de Mayagüez a denunciar lo ocurrido. Dos días después, el 11 de septiembre, la querellante acude a OEG como parte del proceso incoado en el DE a través del gerente escolar de la región, Milton Rosa.

Según Pérez Vargas, durante las entrevistas con OEG la querellante presentó “el mismo planteamiento que había llevado ante el Departamento de Educación”.

“Educación si tiene conocimiento, antes que nosotros, de los hechos que se le imputaban a este señor. Esta fue una investigación corta, pero contundente... ella primero va a su patrono a notificar lo que está pasando y luego el planteamiento llega aquí”, puntualizó el director de OEG.

Explicó que el DE fue colaborativo en la pesquisa con el personal de la División de Informática y que el proceso apenas duró tres meses pues, cuando se efectúa un cambio de nota en el SIE, el mismo sistema refleja el nombre y número del empleado que registró el cambio y alteró la calificación.

“Educación nos certifica el 29 de octubre de 2019 que aún no había iniciado una investigación formal (a nivel interno)”, dijo Pérez Vargas.

Finalmente, el asunto culminó el 5 de diciembre con una querella contra el director por violar la Ley 1 de 2012 que indica que “un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él”.

PUBLICIDAD

“Tampoco un servidor público puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que un miembro de su familia, su pariente, socio o una persona que comparta su residencia, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para alguno de ellos”, detalla la querella, que reportó inicialmente Bonita Radio.

También se le señaló una violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética, la cual indica que un servidor público no puede expedir como verdadera una certificación o documento que contenga declaraciones que le conste que son falsas.

Pérez Vargas dijo que que el DE tenía evidencia de que la persona violentó la normativa de la agencia y el director pudo haber sido disciplinado sin importar lo que ocurriera en la OEG.

“Si no hicieron la investigación o tomaron medidas posteriores con el caballero, eso lo desconozco. Pero toda la información la tenían para poder llevar una amonestación adicional”, explicó, sobre las consecuencias adicionales que pudo tener el director escolar a quien en un inicio se le requirió pagar una multa de $20,000 por cada infracción a la ley. No obstante, al final se modificó a $1,000 por cada multa, por lo que pagó $2,000. No se abundan otras consecuencias en la resolución de la OEG.

“¿De que se pudieron tomar otras medidas (en el DE)? Claro, y la información la obtuvieron antes que nosotros”, insistió el director de la OEG al indicar que a la maestra querellante -a quien calificó como “valiente” por exponer la situación, se le garantizó que no se tomarían represalias en su contra.

PUBLICIDAD

“En estos casos se les dice a los testigos que si entienden que están siendo reprimidos de alguna manera, lo dejen saber. Pero en este caso no supimos que haya ocurrido algo... no recibimos notificación de que le hayan hecho algo”, expresó.

Primera Hora solicitó una reacción al Departamento de Educación sobre este caso, y aunque en un inicio la agencia informó que no constaba en récords una querella presentada por la maestra, luego se aclaró que tras las declaraciones de la OEG -donde se afirma que la dependencia fue colaboradora en la pesquisa- se indagaría sobre la situación a fin de saber si se tomaron medidas disciplinarias contra Manohar Pérez.

“En torno a la multa de la Oficina de Ética a un director de escuela en Las Marías que data del 2019 y en la cual, según la información provista, el Departamento fue cooperador en el proceso que llevó a cabo la Oficina de Ética Gubernamental, informamos que estamos investigando las medidas que se hayan tomado a la fecha de los hechos”, se explicó en declaraciones escritas.

“Asimismo, auscultamos, como medida correctiva, recomendar a la Región Educativa de Mayagüez que designe a un personal en ese plantel que sea quien intervenga en la gestión de las calificaciones de los estudiantes para disipar cualquier duda que pueda surgir a raíz de los eventos del 2019. De igual forma, hemos instruido a los superintendentes regionales sobre las medidas que deben tomar para promover la transparencia en todas las escuelas de la isla”, añade el escrito enviado por el DE.

Sin embargo, no se recibió respuesta a la siguiente pregunta: Tras lo evidenciado, ¿es este director una persona de confianza y ejemplo para el sistema de enseñanza del país y, sobretodo, para su comunidad escolar?