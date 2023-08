El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González dijo hoy que con el veto de bolsillo que el gobernador Pedro Pierluisi le impartió al proyecto de enmiendas al Código Electoral de 2020 queda sin atender “la debacle” que se suscitó en las pasadas elecciones generales en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA).

“Su obstinada reacción al vetar estas enmiendas manifiesta con meridiana claridad que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, así sea provocando o manteniendo una reglamentación que provocará otro caos en las próximas elecciones generales”, dijo Ortiz González en conferencia de prensa en el comité central del PPD, en San Juan, acompañado por el secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz y la comisionada electoral, Karla Angleró.

PUBLICIDAD

En las elecciones generales de 2020, bajo las reglas del Código Electoral aprobado ese año, la avalancha de 230 mil solicitudes de voto adelantado por correo generó un proceso de escrutinio plagado de controversias en la JAVAA.

El Presidente del PPD dijo que el voto por correo “es una preocupación enorme del pueblo” y se ha planteado en reuniones de la colectividad en los distritos senatoriales.

Acusó a Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista (PNP) de “utilizar como excusa” la edad del elector para vetar la medida, aprobada el pasado 30 de junio con los votos de la delegación del PPD, del Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño, Proyecto Dignidad y los legisladores independientes, José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres Cruz, tras reuniones promovidas por Ortiz González. La delegación novoprogresista votó en contra en ambos cuerpos legislativos.

“El asunto de la edad del voto adelantado es una excusa que el gobernador está utilizando para no atender lo verdaderamente importante. No he escuchado al gobernador decir nada sobre la legitimidad del voto por correo, sobre el caos en JAVAA, sobre votos que se adjudicaron que no estaban debidamente identificados como la ley provee. No escucho al gobernador decir nada sobre el control absoluto que tiene el PNP sobre las distintas dependencias de la CEE y se refiere a un dato de manera falsa porque es el código que ellos aprobaron el que establece la edad en 80 años, el de nosotros incluso, permitía que personas de 75 años pudieran solicitar el voto adelantado”, sostuvo Ortiz González.

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario general del PPD recordó que para extender el voto adelantado a electores de 60 años en adelante se aprobó en 2020 la Resolución Conjunta del Senado 556, solo para las primarias de entonces, pero luego la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mantuvo la disposición sin tener autoridad en ley.

“El gobernador o no ha leído la ley electoral, no ha leído las enmiendas que le sometimos o le miente al país deliberadamente. Con ese veto antidemocrático el único responsable de que personas entre 75 y 80 años no puedan solicitar el voto adelantado es el gobernador Pierluisi”, reclamó el Presidente del PPD.

Aún, cuando se aproxima el período de candidaturas a puestos electivos para los comicios de 2024, Ortiz González dijo que todavía hay espacio para aprobar “enmiendas reales” al Código Electoral vigente. “Si vamos a atender el Código Electoral hay que atender los problemas reales y los problemas reales están atendidos en esa legislación que se aprobó. El PNP aprobó un cambio (Código Electoral de 2020) a cuatro meses de las elecciones, nosotros todavía estamos a un año y poco más. Si hay voluntad real de atender los asuntos importantes, podemos hacerlo aún, pero tienen que tener la voluntad de discutir los problemas que tuvimos en 2020″, sostuvo.

“Para mí es importante la participación más amplia posible, creo que lo demostramos en las enmiendas que aprobamos cuando cuatro de los cinco partidos votaron a favor y los dos legisladores independientes. Nadie tiene el 100% de lo que persigue, pero lo grande y lo importante de ese esfuerzo es que pudimos sentarnos a la mesa, ver artículo por artículo de la medida y llegar a acuerdos en puntos en los que tenemos consenso. Si el PNP de verdad tuviera la voluntad de mejorar el sistema electoral, hubiera estado en esa mesa porque tuvieron la oportunidad de hacerlo”, dijo el Presidente del PPD.

PUBLICIDAD

Indicó que Pierluisi nunca se sentó a dialogar sobre los cambios propuestos a la ley electoral vigente y detalló que entre el 17 de mayo y el 30 de junio, él se reunió con todos los partidos en la Legislatura y le extendió una invitación a Pierluisi, quien es el presidente del PNP, pero no compareció.

“Ellos quieren mantener la Comisión como una agencia de gobierno que ellos controlan, que ellos designan a quienes toman las decisiones y el resto de las enmiendas cosméticas que quizás están dispuestos a negociar, no van a la médula del problema. Esa es la realidad de lo que estamos enfrentando”, dijo Ortiz González.

Con el veto asoma división interna

Sobre un posible nuevo proyecto de enmiendas al Código Electoral, supuestamente promovido por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez con el consenso del comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo Ríos, el presidente del PPD dijo que esta propuesta no responde a la posición institucional de la Pava.

“Cualquier negociación de la que esté hablando Edwin Mundo no es con el PPD. La posición institucional del partido son las enmiendas que nosotros presentamos y si ellos quieren tener una conversación para llegar a algunas enmiendas, tiene que darse con este servidor, tiene que darse con el partido como institución. Por supuesto, hay un proceso legislativo en el que los presidentes de los cuerpos participan. Siempre he respetado el espacio de ambos presidentes (de las cámaras legislativas) siempre lo voy a hacer, pero este es tema institucional y aquí la posición institucional fue refrendada con los votos de las delegaciones de Cámara y Senado el 30 de junio en un proyecto que el gobernador acaba de vetar hoy”, sostuvo Ortiz González.

PUBLICIDAD

“Esa es la posición institucional apoyada por los votos de los legisladores del PPD y establecida por el presidente del PPD. Yo no he tenido ninguna conversación con el señor Edwin Mundo sobre ningunas enmiendas, no he visto cuáles son las enmiendas que supuestamente él está discutiendo y el mensaje es claro, cualquier negociación en la que quieran incluir al PPD sobre temas institucionales tiene que ser con el presidente del partido”, sentenció.

Anunció que convocó a la Junta de Gobierno del PPD para este domingo a la 1:00 de tarde para discutir el tema electoral y la vacante en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)..