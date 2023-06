La protección y conservación de reservas naturales como Mar Chiquita en Manatí, Humedal de la Playa Lucía en Yabucoa, Punta Guilarte en Arroyo, Punta Cabuyones, en Ponce, Punta Petrona, en Santa Isabel, Playa Fortuna, en Luquillo y el Río Camuy, pende de un paquete de medidas legislativas, en su gran mayoría -radicadas en 2021- que no se han atendido en la Cámara de Representantes.

Las 15 piezas legislativas buscan declarar estas reservas naturales mediante ley. Varios de estos enclaves de gran importancia ecológica, fueron declarados reservas naturales mediante órdenes ejecutivas del gobernador Alejandro García Padilla del 2016, pero su sucesor en La Fortaleza, Ricardo Rosselló Nevares, las derogó, denunció el representante Denis Márquez Lebrón, autor de los proyectos de ley.

PUBLICIDAD

Una búsqueda que hizo Primera Hora en el portal de la Oficina de Servicios Legislativa (OSL) arrojó que a las medidas se les dio primera lectura y que fueron referidas a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara. En la OSL no figura ningún otro trámite legislativo de los proyectos de ley.

“Ante la amenaza que provoca la desprotección de esas áreas de alto valor ecológico radicamos estas medidas y de manera sorprendente la Comisión de Recursos Naturales tenía la intención de despachar con informes negativos a muchas de ellas bajo la justificación de que no se asigna presupuesto”, sostuvo Márquez Lebrón, quien dijo que las medidas “nunca” se han llevado a vistas públicas.

“En la reunión ejecutiva (de la Comisión) nos opusimos tenazmente a los informes negativos, hubo un reversazo y supuestamente van a dar vistas públicas. Al momento no se han citado”, dijo.

“Decidieron darle informes negativos sin vistas públicas y sin que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijera en blanco y negro que se opone. El DRNA dice que no tiene los dineros para atender las reservas, pero otra cosa es la preservación del lugar y que se declare reserva natural”, sostuvo Márquez Lebrón,.

El legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo que solicitó a organizaciones que defienden los recursos naturales, entre ellas, Para la Naturaleza, que se expresen sobre la importancia de proteger mediante ley estas reservas naturales.

“Estamos muy pendiente a lo que vaya a hacer la Comisión de Recursos Naturales porque me parece insostenible que se les dé un informe negativo porque el DRNA dice que no tiene dinero para atenderlas. Aquí el primer paso es declararlas reservas para que esos terrenos estén protegidos y no pueda haber construcciones desmedidas porque son lugares de alto valor ecológico. La segunda parte del trabajo tiene que ser la asignación de fondos para un desarrollo sustentable y una vigilancia, pero ese no puede ser el argumento para no declararlas reservas naturales”, indicó.

PUBLICIDAD

“Incluso esta es una medida que viene de hace cuatrienios. Bajo la administración del gobernador García Padilla, que aquí no se atrevieron a aprobarlas, las declararon reservas por orden ejecutiva, Ricardo Rosselló las derogó y desde el cuatrienio pasado nosotros estamos insistiendo en que no sea por orden ejecutiva, sino, que sea por ley”, agregó el legislador.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano Sánchez indicó por su parte, que a petición de Márquez Lebrón y de la representante Mariana Nogales Molinelli espera por memoriales adicionales que les requirieron al DRNA, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para llevar las medidas a vistas públicas.

“Esperemos que esta semana que viene las agencias puedan contestarnos y proceder a las vistas”, sostuvo Feliciano Sánchez.

-¿Usted cree que estas reservas deben ser declaradas por ley?, preguntó Primera Hora.

“Lo que pasa es que tenemos que ver el costo de las mismas y lo que conlleva el mantener una reserva natural. Yo no puedo determinar que por capricho mío decir que sí y no haya los chavos para mantenerlas. A petición de ambos representantes estoy esperando que nos lleguen esos memoriales para determinar qué vamos a hacer”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

En el caso del Humedal Playa Lucía, en Yabucoa, un área de mangles y ciénagas de agua dulce, de importancia para la vida silvestre, el Proyecto de la Cámara 126, indica que fue declarado por ley como reserva natural, “pero el ejercicio resultó incompleto porque el DRNA, la Junta de Calidad Ambiental y la Administración de Terrenos nunca delimitaron la zona protegida”.

PUBLICIDAD

Otra de las medidas, P. de la C. 125, busca declarar como reserva natural la Finca Nolla, un recurso costero con varios hábitats de importancia en la costa norte.

También, el P de la C. 1321 propone proteger la reserva natural Punta La Bandera, en el barrio Mata de Plátano, en Luquillo y el P. de la C. 950 pide que se designe el área del Cerro Las Cuevas, en el barrio Guayabal, entre Villalba y Juana Díaz, como área de planificación especial. “El Cerro Las Cuevas se considera un recurso natural único en Puerto Rico ya que la geología caliza que lo constituye es muy preciada por su dureza y estética marmórea”, dice la medida, que además indica que al presente en el área operan dos canteras.

Otra medida, Resolución Conjunta de la Cámara 52 ordena al DRNA a designar como reserva hidrológica el acuífero del valle aluvial La Esperanza, en Vieques.

En dos de las piezas de ley, el P. C. 132, sobre Punta Petrona, en Santa Isabel y el P. C. 1661, que declara la reserva natural Abey, en el barrio Río Jueyes, en Salinas, la representante Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), figura también como autora.