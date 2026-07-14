El Departamento de Agricultura mantiene inspecciones en los muelles para evitar la llegada de vegetales, frutas o plantas que pudiesen causar la llegada de la ciclosporosis a la Isla.

Hasta el momento, no se ha reportado ningún caso de esta infección intestinal, provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis y la cual causa problemas gastrointestinales.

Tampoco Agricultura o las autoridades federales han tenido que detener la entrada por los muelles de lechuga o cualquier otro vegetal, fruta o planta que pudiese estar infectado con este parásito.

En Estados Unidos se ha informado de más de 2,000 personas afectadas por este parásito en unos 31 estados. Esta enfermedad se transmite al consumir agua o alimentos crudos contaminados con heces.

PUBLICIDAD

Al hablar sobre el tema en una conferencia de prensa en La Fortaleza, el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, explicó que la agencia tiene el poder de prohibir la entrada de cualquier comestible contaminado o con sospecha. Pero, por lo pronto, no han tenido que tomar acción.

“Nosotros tenemos la facultad de parar cultivos que vienen de cualquier jurisdicción, desde ser tan estrictos como no dejar entrar algún producto, como poner algún tipo de regulación, así que siempre estamos monitoreando. Los federales también tienen inherencia… Nosotros tenemos la capacidad total de que si vemos algún riesgo y algún suplidor está trayendo algo que pueda traer problemas, nosotros podemos pararlo”, precisó.

La ciclosporosis es una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como “diarrea explosiva”, anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos “minuciosamente”, cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas para evitar el contagio.