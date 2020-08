A pesar de que la papeleta del plebiscito no tiene ninguna relación con el escrutinio general de votos de la contienda primarista, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no la ha mandado a hacer todavía, mientras sigue corriendo el reloj y aumentan las interrogantes en torno a si el aparato electoral del País estará listo para las elecciones del 3 de noviembre.

Además de las tres papeletas tradicionales -gobernación, legislativa y municipal- en estos comicios generales, el elector tendrá ante sí una cuarta papeleta en la que podrá votar “Estadidad, Sí o No”.

Y mientras corre el reloj, el proceso de impresión de las papeletas de los candidatos a puestos a electivos está sujeto al escrutinio de votos de la contienda primarista que se lleva a cabo en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey y que inició con retraso ayer, pues la pasada semana se vio interrumpido por los casos positivos al COVID-19 del equipo novoprogresista.

El presidente de la CEE, Juan E. Dávila, cuyo desempeño en las fallidas primarias del 9 de agosto quedó en entredicho por la falta de papeletas en los colegios de votación, sigue aferrado a la silla, aun cuando le han llovido críticas y peticiones de renuncia. No ha estado disponible para contestar preguntas de Primera Hora, mientras, el senador y candidato independentista a la gobernación, Juan Dalmau Ramírez, le presentó hoy una querella ante el Tribunal Supremo en la que solicita su destitución.

“El presidente de la CEE sigue arrastrando los pies”, denunció el comisionado pipiolo Roberto Iván Aponte. “No hay duda de que en esto (los preparativos electorales) tiene que haber un carácter de urgencia”, expresó en entrevista con este diario para detallar que en la reunión plenaria del pasado viernes, el presidente de la CEE no presentó el número de papeletas que se necesitan para los comicios generales.

“Lo van a traer en la reunión de hoy, pero ya se perdieron tres días para escoger la cantidad y qué imprenta lo va a hacer. Eso no tiene que ver con el escrutinio”, sostuvo Aponte, quien agregó que “hoy se debe decidir la cantidad de papeletas que se tienen que mandar a hacer”. Dijo que el número de papeletas ronda por los 10 millones.

“Se suponía que el pasado jueves, 20 de agosto la CEE entregara la información de todos los candidatos que van a correr en las elecciones y eso no ocurrió. El Código Electoral establecía esa fecha y queda pendiente para cuando concluyan los escrutinios (de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD)”, sostuvo el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En cuanto a la papeleta del plebiscito, dijo que hay un acuerdo de que se haga en Estados Unidos.

“Estamos hablando de la vida y de la familia de uno que nos acompaña en este proceso, así es que de manera responsable hemos reforzado lo que es el protocolo del COVID”, dijo por su parte, la comisionada de la Palma, María “Lolin” Santiago en una entrevista radial.

Dijo que el lunes comenzaron el escrutinio general y el recuento del distrito senatorial de Mayagüez y que mañana tendrían una “proyección real” de cuándo estarían terminando. “Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto sea lo antes posible. De la certificación que nosotros podamos emitir depende la fecha en que se van a mandar a hacer las papeletas y como partido tenemos todo el compromiso y responsabilidad de culminar este proceso lo antes posible”, aseveró Santiago.

El comisionado del PPD, Nicolás Gautier, dijo a su vez, que espera concluir el escrutinio de la primaria popular la semana entrante, pero indicó que el trabajo “es día a día”.

“Estoy entregado a Dios, no puedo hacer nada más, desgraciadamente. Sé que estamos en el conteo regresivo, pero esas cosas (los procedimientos en la Comisión) siguen corriendo. Eso no se detiene por el escrutinio”, sostuvo Gautier, un veterano en las lides electorales.

“Esto es día a día, yo pongo mi objetivo, pero dependo de los maletines que se vean a diario. Mi meta es terminar a más tardar el viernes de la semana que viene y si tengo que trabajar sábado, domingo y lunes, lo vamos a hacer”, agregó.

Recordó que las papeletas de los candidatos no se pueden imprimir hasta que no sean certificados por la CEE, pero dijo que espera que “en la medida que vayamos terminando el escrutinio se vayan programando los distintos distritos para darle las certificaciones a la imprenta”. Gautier indicó que hoy se reúne el pleno con la imprenta certificada por la empresa Dominion Voting Systems, que mantiene el contrato de las máquinas de votación electrónicas con la CEE.

Primera Hora entrevistó también al secretario general de la CEE, Ángel Rosa Barrios, quien dijo que el pasado viernes se determinó la fórmula de impresión de papeletas y el número de electores por colegio. “Faltaría la asignación final de los colegios de votación. Eso es algo que está en constante cambio, porque podría ocurrir hasta el mismo día del evento. Los colegios son bastante cambiantes, pero tiene que haber certeza”, afirmó Rosa Barrios.

Dijo que están “dentro del calendario” y sostuvo que en la reunión de hoy se discutiría el tema de la impresión de papeletas. “La gente está escéptica y lo puedo entender, pero los trabajo aquí siguen a todo vapor para cumplir”, expresó.

Rosa Barrios indicó que han contemplado “todas las posibilidades con imprentas tanto aquí como en Estados Unidos, pero se descartó entrar en certificar otra imprenta adicional aquí porque el tiempo no va a dar”.

Dijo también que no descartan utilizar imprentas de Estados Unidos ya certificadas por Dominion para la impresión de las papeletas electorales y añadió que las papeletas modelo, que no tienen que estar certificadas por Dominion porque no tienen especificaciones técnicas, podrían ser impresas en la Isla.

“El número de papeletas se está calculando. El cómputo lo hace Operaciones Electorales. Se aprobó un acuerdo para que ellos tengan la fórmula de cuántos electores por colegio y el número que se necesita para las cuatro papeletas”, sostuvo.

En cuanto a las planchas de los partidos para los puestos por acumulación en Cámara y Senado en las papeletas dijo que los bloques se configurarán “tan pronto termine el proceso de escrutinio”. No obstante, indicó que en “Secretaría nos estamos preparando con los representantes de los partidos para ir trabajando con la configuración y orden que finalmente certifiquen los partidos”.

Al ser preguntado si el escrutinio terminará a tiempo para no alterar el calendario electoral, pues las certificaciones de las primarias se deben entregar 60 días antes de la elección general, conforme a la ley, el Secretario de la CEE dijo que el escrutinio “está en los márgenes razonables”, pero sostuvo que “ese es un asunto que hay que preguntarle a los partidos, a los comisionados y los partidos”.

Rosa Barrios tampoco pudo responder a las quejas de ciudadanos en las redes sociales que alegan que han confrontado problemas para obtener la tarjeta electoral por falta de materiales en las Juntas de Inscripción Permanente. “Eso habría que preguntarlo a la administración (de la CEE), sostuvo.

Al cierre de esta edición, el presidente de la CEE no había contestado las preguntas que le sometió por escrito este diario, entre ellas si puede asegurar que el atraso en el proceso de escrutinio no afectará la impresión de las papeletas de las elecciones generales, cuándo culminarán el escrutinio y los recuentos; y si hay un plan alterno en caso de que se complique el calendario.

También se le preguntó si se abrirá la contratación a otras imprentas para que las papeletas puedan estar listas para el 3 de noviembre; y por qué la papeleta del plebiscito no está lista si no depende del escrutinio, entre otros temas.