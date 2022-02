Se acabó el tiempo. Ya la fecha límite para que estudiantes mayores de cinco años estuvieran vacunados contra el COVID-19 con las dos dosis expiró hoy, lunes, según la Orden Ejecutiva 2022-006.

Sin embargo, el panorama de cómo la motivación de los padres para llevar a inmunizar a sus hijos afectaría la cantidad de estudiantes que puedan continuar llegando a las aulas aún se desconoce, ya que el Departamento de Educación espera analizar estos números con un informe que preparará el Departamento de Salud durante esta semana.

“Estamos ya en la fecha límite para que los estudiantes, conforme a sus edades, estén inoculados según las Órdenes Ejecutivas y de acuerdo las directrices del Departamento de Salud. Aún estamos bajo la pandemia y está demostrada la eficacia de la vacuna”, comentó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora.

PUBLICIDAD

“Durante esta semana debemos tener a la mano los datos de los porcientos y totales de estudiantes vacunados con ambas dosis y con el refuerzo, una información provista por Salud que nos dará un cuadro más claro de los avances de las familias que vacunaron a sus hijos para las clases presenciales. Asimismo, se mantienen las exenciones médicas y religiosas”, agregó.

Unos 455,680 niños -entre las edades de cinco a 19 años- han recibido al menos una dosis de la inyección, reportó el Departamento de Salud.

La agencia especificó a este medio que, hasta el 18 de febrero, el grupo de edad que ha tenido menos éxito en la vacunación son aquellos elegibles entre las edades de cinco a 11 años, ya que de los 157,465 inoculados el 71% tiene una dosis y el 56% cuenta con ambas.

La orden ejecutiva indica que todos los niños entre cinco a 11 años debían estar completamente vacunados contra el coronavirus al día de hoy. El mandato, por su parte, está “sujeto a alguna excepción médica o religiosa aplicable”.

“Si se les concede alguna excepción, los menores de cinco (5) a once (11) años no tendrán que presentar el resultado de COVID-19 semanal. Ahora bien, se podrán realizar pruebas aleatorias a estos menores para detectar posibles contagios de COVID-19. De no cumplir con alguna de las excepciones, deberán recibir la educación de forma virtual -de estar disponible- o por cualquier otro método alterno”, se indica.

Si el menor cumplió cinco años después del 28 de enero -fecha en la que la orden cobró vigencia- tenía hasta el 31 de enero o 60 días a partir de su cumpleaños para completar el esquema de vacunación.

PUBLICIDAD

Mientras, los jóvenes entre 12 a 15 años elegibles para recibir la vacunación suman a 148,154. El 100% de los elegibles en este reglón de edad han recibido la primera dosis. Asimismo, el 91% tiene la segunda dosis y el 36% la de refuerzo.

Por otro lado, los adolescentes entre 16 a 19 años inmunizados suman a 150,061, con el 96% tiene la primera dosis, el 86% la segunda y el 43% el “booster”.

Si el menor aplica para alguna excepción religiosa o médica, deberá presentar la prueba negativa del virus cada siete días o un resultado positivo al virus de los pasados tres meses acompañado con documentación de su recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado u oficial gubernamental de la salud que certifique que la persona está recuperada.

Otra opción es recibir la educación de manera virtual, de estar disponible.

“Nuestro llamado sigue siendo que vacunen a sus hijos y que las clases sean presenciales ya es sabido por todos los beneficios que representa para el aprovechamiento académico de los estudiantes ese contacto directo con sus maestros y demás personal escolar. No obstante, se ha permitido que cada comunidad escolar –en aquellos casos que no estén vacunados y no puedan entrar al plantel por las órdenes ejecutivas– que se les provean alternativas para su educación como pueden módulos, clases a distancia, entre otras opciones que cada facultad pueda implementar”, instó Ramos Parés.

“Todas nuestras escuelas tienen enfermeros, equipos y materiales para que se mantengan vigentes las medidas de higiene y seguridad que eviten contagios en las comunidades escolares. La colaboración de todos será fundamental para minimizar brotes en las escuelas como hemos logrado desde que comenzamos las clases presenciales”, resaltó.