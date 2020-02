A dos meses de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced nombró a Elmer Román como secretario de Estado mientras la Legislatura estaba en receso, la designación no ha sido enviada a la Cámara ni al Senado para su confirmación. Se desconoce si la mandataria lo haría antes del 30 de junio, día que expira la presente sesión ordinaria y la última de este cuatrienio.

Fuentes en el Capitolio aseguraron que tras bastidores se da un debate entre abogados y asesores legislativos que, de un lado, entienden que la gobernadora no tiene que remitir el nombramiento en receso a las cámaras legislativas, mientras otros sostienen que debe hacerlo porque -de lo contrario- se estarían limitando las facultades constitucionales para el consejo y consentimiento de las cámaras legislativas.

PUBLICIDAD

El presidente de la Comisión de nombramientos, Héctor Martínez Maldonado, dijo hoy que La Fortaleza no ha remitido a la Legislatura el nombramiento de Román, mientras el funcionario está activo en el cargo.

“No le puedo solicitar a la gobernadora (que lo envíe) porque como gobernadora tiene la facultad constitucional de hacerlo en receso, y así lo hizo”, indicó el senador, quien reconoció que la confirmación puede estar pendiente hasta el 30 de junio. Si Vázquez Garced considera nombrarlo en propiedad, tendría que someter el nombramiento a la Legislatura.

De hecho, Román -quien es un militar de carrera- ha sustituido en dos ocasiones a la primera ejecutiva en La Fortaleza. Fungió como gobernador interino cuando Vázquez Garced viajó a Washington para asistir al mensaje de Estado del presidente Donald Trump y también cuando la mandataria acudió a la conferencia invernal de la Asociación Nacional de Gobernadores el pasado 8 de febrero.

En el caso del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, también nombrado en receso el pasado 20 de diciembre, La Fortaleza envió el nombramiento al Senado, pero el designado tampoco ha sometido, hasta el momento, ningún documento a la Comisión de Nombramientos de este cuerpo.

“El interés lo tiene que demostrar el nominado, la comisión le dio los documentos que eran necesarios, el formulario y estamos en espera de que entregue los documentos. No ha entregado ni un documento hasta el día de hoy”, dijo Martínez Maldonado.

“Creo que los nombramientos que se han hecho en receso, esos nominados deben de alguna manera cumplir con la facultad constitucional de consejo y consentimiento. Independientemente de estén en su posición la comisión requiere unos documentos y requiere pasar juicio en una vista pública sobre algunas inquietudes que tienen algunos miembros de la comisión o algunas preguntas que se tengan y máxime cuando se trata no de cualquier agencia, sino del Departamento de Seguridad Pública”, sostuvo el senador de la mayoría novoprogresista.

PUBLICIDAD

“No quisiera cogerlo como un asunto de que no tiene interés. Yo no quisiera pensar eso, quisiera pensar que está teniendo algún problema, ¿cuál es el problema? no sabemos. Confío en que de alguna manera pues nosotros podamos ejercer nuestra facultad constitucional de consejo y consentimiento antes de que finalice junio 30”, añadió.

Cuando se le preguntó a Martínez Maldonado si esto era una burla al proceso de confirmación legislativa el legislador indicó que cuando se trata de un nombramiento en receso el nominado “entra automáticamente a ejercer la posición”, pero subrayó que “la facultad constitucional de descargo de los senadores merece algún tipo de deferencia por no decir respeto y el nominado debería de alguna manera someter los documentos”.

“Tenemos hasta el 30 de junio. La pregunta que debemos si desde el 13 de enero que (Janer) buscó los documentos es un término razonable para que él pueda entregarlos, en comparación con los demás que los entregaron en una semana", dijo el legislador.

“No se puede saber si tiene los votos hasta que no se someta al proceso. Por eso es que queremos los documentos y que en la vista pública se someta al interrogatorio de los senadores”, agregó.