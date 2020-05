El gobierno de Puerto Rico continúa enfrentando una situación difícil con el manejo de la tecnología en varias de sus agencias, algo que ha saltado a relucir mucho más durante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus Covid-19, en la que a dichas agencias les ha tocado la responsabilidad de distribuir asistencia a cientos de miles de personas afectadas en mayor o menor medida por la crisis.

En particular, la situación ha sido crítica en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que se ha visto abrumado por una avalancha de reclamaciones de asistencia por desempleo, así como las reclamaciones de asistencia de desempleo por la pandemia, o PUA como se le conoce a ese programa por sus siglas en inglés, al que podrían aplicar aquellas personas que trabajan por cuenta propia y han quedado sin empleo por la crisis. Ya sea por situaciones con sus equipos o sistemas, o por no contar con todo el personal necesario, el DTRH no ha logrado atender la urgente demanda de solicitudes de asistencia de decenas de miles de personas.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Departamento de Hacienda ha tenido que manejar el envío de la asistencia a personas por hasta $1,200, según sus ingresos, para cada individuo con seguro social válido, según las disposiciones de la ley federal de ayudas ante la pandemia conocida como CARES, así como otras asistencias a trabajadores por cuenta propia y pequeños y medianos negocios. Esos envíos de asistencia, además, han coincidido en parte con el envío de los reintegros de las planillas de contribución anuales.

En tanto, el Departamento de la Familia (DF), maneja un aumento en la cantidad de personas recibiendo el PAN (Programa de Asistencia Nutricional), así como la cantidad de dinero que se otorga a las familias a través de dicho programa. Este programa no ha estado exento de sufrir situaciones de demora en el procesamiento de solicitudes e intermitencia en su servicio, tal como reportaron muchas personas este mismo lunes.

En la calle, mientras, han llovido las críticas a la gestión gubernamental, y muchas personas enfrentan una situación desesperada al verse sin ingresos de ninguna clase, y teniendo que lidiar casi por completo de manera virtual con las agencias de gobierno, por las exigencias de distanciamiento social que impone la pandemia.

Hacienda, aunque ha podido manejar un volumen considerable de entrega de asistencias, ha recibido críticas porque no ha podido atender con más celeridad la entrega de la asistencia a individuos de hasta $1,200 precisamente a algunos de los sectores que con más urgencia lo necesitaban, como es el caso de los jubilados y otras personas que reciben Seguro Social, así como aquellos que por razón de bajos ingresos no rinden planilla. Si bien es cierto que son personas que en general no mantienen un vínculo activo con Hacienda, sí lo tienen con otras agencias federales y locales, de manera que Hacienda, en principio, podría usar la información en poder de las otras agencias para procesar la asistencia a esos grupos y hacérsela llegar cuanto antes.

PUBLICIDAD

La semana pasada Hacienda comunicó que finalmente se había logrado un acuerdo con la Administración del Seguro Social para que pasara la información a Hacienda y se pudiera entregar la asistencia a los beneficiarios de Seguro Social. Con el acuerdo, se le entregaría el dinero en depósito directo a su cuenta, evitando así que tengan que entrar al portal de SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas) de Hacienda. Sin embargo, tendrán que esperar hasta el 1 de junio, cuando comenzará a hacerse el desembolso para ese grupo.

Por otro lado, el DTRH ha sido duramente criticado por su fallida gestión para procesar las solicitudes del PUA, así como la lentitud para atender el resto de las solicitudes de ayuda por desempleo.

La situación llevó a la gobernadora Wanda Vázquez a lanzar un ultimátum el viernes contra la compañía Evertec, que tiene bajo su cargo el manejo cibernético del procesamiento de las solicitudes de desempleo en el DRTH.

“Tienen que resolver el problema del Departamento del Trabajo. Es un problema tecnológico. Ellos lo tienen bajo su cargo, pues lo tienen que resolver, o tomaremos otras medidas. La gente necesita la ayuda y tiene que salir esa ayuda”, afirmó la gobernadora el domingo, tras una reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista, y mientras de forma paralela se llevaba a cabo una reunión entre Evertec, la secretaria del DTRH, Briseida Torres, y la CIO (Principal Oficial de Informática) del gobierno, Glorimar Ripoll.

De hecho, el mismo domingo, pero ya en la noche, la secretaria del DTRH envió una comunicación escrita indicando que en la reunión con Evertec se había acordado que el lunes 18 de mayo se iniciaría la integración de los dos sistemas (el de PUA y el de las reclamaciones de desempleo regulares). El cambio, indicó, “permitirá agilizar el proceso de evaluación de miles de reclamaciones y acelerar el pago de beneficios a las personas elegibles. Esperamos que, con este paso tan importante, logremos atender finalmente los procesos para el pago retroactivo de beneficios como merecen nuestros trabajadores”.

PUBLICIDAD

En la misma comunicación, Torres achacó parte del problema a Evertec, indicando que a la compañía se le había pedido “la creación de una plataforma que permitiera el procesamiento total de solicitudes al programa PUA, siguiendo las guías federales que ellos habían podido revisar desde el 6 de abril”,

“Las fechas que se nos dieron para completar el proyecto y la programación, se alejaban demasiado de lo que necesitaban nuestros trabajadores. Por esa razón se le solicitó a Evertec que dividiera el proyecto en dos fases. Como fase previa a la integración de los sistemas deberían proveer la creación inicial de una plataforma donde los ciudadanos pudieran hacer sus reclamaciones, siempre bajo el entendimiento de que la data estuviera disponible de forma inmediata y accesible a nuestros empleados para procesar las mismas de forma rápida”, explicó la secretaria.

“Si alguien conoce el sistema de procesamiento de reclamaciones y pagos del DTRH es precisamente Evertec, que lleva dos décadas manejando el mismo. Entonces, se nos hace difícil pensar que Evertec afirme que la petición para crear una plataforma de procesamiento de solicitudes de desempleo se pueda dar sin la integración requerida para la determinación monetaria y la emisión de fondos, cuyo sistema manejan ellos, a través de SABEN. La integración de ambos sistemas ha sido desde el principio parte vital de la ayuda de desempleo por pandemia (PUA). Ellos, mejor que nadie, conocen que dicha integración es vital para completar el procesamiento de las reclamaciones y emitir beneficios”, insistió la secretaria en su comunicación, agregando que, siguiendo instrucciones de la gobernadora, cada tres días estaría ofreciendo actualizaciones sobre la integración del sistema.

PUBLICIDAD

Evertec, por su parte, no se quedó de brazos cruzados y el lunes emitió una comunicación por escrito en la que reclamó “transparencia” al gobierno y afirmó que, contrario a lo expresado por la gobernadora y la secretaria del DTRH, “la tecnología está funcionando”.

“En días recientes pudiste haber leído o escuchado que la razón por la cual no has podido recibir los beneficios de desempleo se debe a la tecnología. Eso no es correcto. La tecnología está funcionando, pero faltan procesos operacionales para completar la transacción. Los procesos operacionales de elegibilidad, aprobación y procesamiento de los beneficios de desempleo no son responsabilidad de Evertec”, escribió la compañía, que también está a cargo del sistema que maneja el PAN.

Evertec reseñó que el 18 de abril entregó al DTRH el sistema para procesar los beneficios federales de desempleo para personas que trabajan por cuenta propia (el PUA), y desde el día siguiente el DTRH estaba en posición de tramitar esos beneficios por teléfono o en persona.

Evertec agregó que, además, el DTRH pidió que crearan un nuevo portal para recoger datos por internet de los empleados por cuenta propia para luego entrarlos manualmente, y que lo entregaron el 28 de abril. Reconoció que dicho portal tuvo unos problemas de intermitencia, que admitieron públicamente y corrigieron en 24 horas, además de que decidieron no cobrar por el desarrollo de dicho portal.

“En repetidas ocasiones, hemos recomendado por escrito la Departamento del Trabajo que le aclaren al pueblo de Puerto Rico cómo están manejando el proceso operacional de solicitud, aprobación y desembolso de dinero que es lo que permite que las personas reciban los beneficios que tanto necesitan. Esto ayudaría a que las personas entendieran los pasos del proceso, por eso abogamos por transparencia”, insistió Evertec, agregando que se reiteran en su compromiso con Puerto Rico y que continuarían trabajando por ayudar al DTRH en acelerar su gestión.

PUBLICIDAD

Mientras, el mismo lunes el DTRH anunció que tendría un servicio de buzón por servicarro frente a la sede de la agencia para recibir documentación relacionada a reclamaciones por desempleo, en un esfuerzo adicional para acelerar el procesamiento de reclamaciones. El DTRH ha dicho que tiene más de 500 personas trabajando en ese proceso, y además ha recibido ayuda de varios municipios que le han prestado personal para ayudar en el procesamiento de solicitudes.

Según datos ofrecidos por el DTRH, hay más de 140,000 personas recibiendo beneficios por desempleo, pero hay más de 80,000 solicitudes por procesar, y otras 52,000 que fueron declaradas inelegibles por diversas razones.

Además, hay cerca 90,000 solicitudes de PUA. En un momento dado, el DTRH admitió que solo había procesado unas 3,000 de las 87,000 solicitudes recibidas para ese entonces.

Por si fuera poco, el DTRH también está procesando, a través de su oficina de OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) los miles de documentos de autocertificación y plan de manejo de Covid-19 que están presentando los negocios que buscan reabrir.

Primera Hora contactó tanto a Evertec como al DTRH para obtener detalles adicionales de la situación, pero ambos declinaron ofrecer comentarios adicionales a los ofrecidos por escrito.

Primera Hora también ha hecho gestiones, desde la semana pasada para tener una entrevista con la CIO del gobierno, pero al momento no ha obtenido respuesta.

Asimismo, se solicitó una entrevista con las personas a cargo del manejo de los sistemas en el Departamento de Hacienda, y al momento tampoco se había obtenido una respuesta.