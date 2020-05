Las estadísticas que establecerían cuál es el verdadero golpe que el coronavirus le dio a la clase trabajadora del país y los llevó al desempleo todavía no están disponibles, reconoció este viernes la secretaria del Trabajo, Briseida Torres.

La funcionaria indicó en entrevista con Primera Hora que, por el momento, solo se tiene certeza que en enero del 2020 la tasa del desempleo se encontraba en 8.9%.

No obstante, precisó que desde marzo 15, cuando comenzó la pandemia, han solicitado el desempleo regular unas 264,155 y otras 90,000 personas a través del programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA), que atiende a personas que trabajaban por cuenta propia o sus patronos no pagaban el seguro por desempleo.

Los afectados por el cierre de negocios y empresas decretado por el gobierno para evitar el contagio del coronavirus reciben entre $633 a $790 semanales.

Según detalló Torres, al grupo de los más de 350,000 desempleados cuya solicitud fue aceptada se les ha pagado $727 millones en fondos federales y estatales.

Específicamente, indicó que unas 159,151 personas reciben actualmente el desempleo regular de las 264,155 que solicitaron.

Precisó que unos 60,000 peticionarios fueron catalogados como “inelegibles” y tienen alrededor de 40,000 “casos pendientes”. Indicó que estos, en su mayoría, tienen los puntos controvertibles que deben ser aclarados para comenzar a recibir el beneficio.

En cuanto a PUA, precisó que de las 90,000 personas que solicitaron, 55,000 ya han comenzado a recibir su dinero semanal.

Del grupo, unas 19,000 personas esperan porque se les evalúe sus puntos controvertibles para que se determine si tienen o no derecho a recibir una paga.

Estos puntos controvertibles pueden ser porque la persona informó que recibió de su empresa pago de vacaciones o enfermedad, así como la falta de algún documento.

Ante el alto grupo de personas que tienen puntos controvertibles, el Departamento del Trabajo estableció en su sede en Hato Rey un servicarro para recibir documentos. La secretaria informó que de lunes a jueves recibieron documentos de 10,000 personas. Alegó que el 50% de los casos ya han sido resueltos.

“Lo vamos a estar replicando en varios municipios para poder ayudar a personas más allá del área metropolitana”, adelantó.

Asimismo, la secretaria reconoció que los problemas tecnológicos y la falta de empleados en la división de desempleo fue la mayor debilidad que tuvieron para enfrentar la emergencia del coronavirus.

Precisó que cuando comenzó la pandemia tenían 100 empleados en el área de desempleo y ya han logrado readiestrar a otros 400 empleados de la agencia para que cumplan con los requisitos estatales y federales que les permite laborar en esta área.

La titular dijo que está dispuesta a acudir ante los legisladores para explicar los problemas que han enfrentado para atender a los desempleados.

Asimismo, Torres afirmó que las peticiones de renuncia que recibe a través de las redes sociales y los comentarios sexistas no la desenfocan de su tarea.

“Yo me siento enfocada en mi trabajo, como lo he hecho desde el día uno y lo que estamos es trabajando con la gente que, en este momento de tanta necesidad, el Departamento debe de cumplir con sus funciones y trabajar contra viento y marea, contra nuestros retos tanto tecnológico, de personal y los procesos dificultosos que una pandemia puede provocar. Yo estoy enfocada y trabajando junto a mi equipo y los empleados del Departamento que han estado desde el día uno tratando de sobrellevar esta situación y que ya hemos logrado ayudar a más de 210,000 (personas) y que ya se han desembolsado más de $700 millones. Comentarios sexistas, comentarios discriminatorios, como mujer, como abogada, me parece que es indignante y es inaceptable. Pero, más allá de eso, yo lo que no voy a permitir es que se le falte el respeto a los empleados del Departamento, que esta es su vocación, servir a su pueblo y servir por los servicios de desempleo”, puntualizó.