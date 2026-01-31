La Habana. Los cubanos se apresuran a ser más autosuficientes a medida que el gobierno de Estados Unidos aprieta el cerco económico sobre la isla gobernada por los comunistas, en una medida que, según los expertos, está destinada a forzar un levantamiento popular y dar paso a un nuevo gobierno.

El fuerte aumento de las sanciones estadounidenses ya asfixiaba a los cubanos cuando se interrumpieron los críticos envíos de petróleo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano y detuviera a su líder.

Las repercusiones a largo plazo de la interrupción de los envíos aún no han llegado a Cuba, pero su pueblo no espera.

Algunos instalan paneles solares, otros cultivan sus propias cosechas o vuelven a una forma de vida más sencilla, que no depende de la tecnología ni del petróleo.

“Así es como se sobrevive”, dice José Ángel Méndez Faviel. “Lo mejor es depender de uno mismo”.

Méndez se mudó recientemente del centro de La Habana a una granja en la comunidad rural de Bacuranao debido a los graves apagones de Cuba. En la granja puede cocinar con leña y carbón, algo impensable en un oscuro apartamento de la ciudad.

Méndez dice que no sabe qué pensar de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba, pero no se arriesga. Se está abasteciendo de gasolina, carbón y productos agrícolas, que comenzó a plantar hace tres meses en su granja.

Méndez también está pensando en volver a comprar su viejo caballo, que vendió en favor de un equipo motorizado para transportar las verduras que vende en los mercados locales.

“No necesitas combustible para un caballo”, dijo. “Tenemos que retroceder en el tiempo”.

‘Muy cerca del fracaso’

Antes de que Estados Unidos atacara Venezuela e interrumpiera los envíos de petróleo a Cuba, la isla ya sufría apagones crónicos, precios al alza y escasez de productos básicos.

Con expertos advirtiendo de una crisis económica potencialmente catastrófica, algunos se preguntan si Cuba está llegando a su punto de ruptura. Para Trump, que firmó el jueves una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier mercancía procedente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, está casi garantizado.

“Cuba es realmente una nación que está muy cerca del fracaso”, dijo recientemente.

Pero los cubanos se burlan de esa afirmación, especialmente los que recuerdan el llamado “Período Especial”, cuando los recortes de la ayuda soviética desencadenaron las privaciones de los años noventa, que se aliviaron cuando Venezuela se convirtió en aliado bajo el mandato del ex presidente Hugo Chávez.

Yadián Silva, enfermero y conductor de un coche clásico que ha visto caer en picado el turismo, dice que los cubanos no son tontos.

“Tenemos problemas, y sabemos que tenemos muchos problemas”, dijo. “Pero cuando las cosas suceden en Cuba, es porque la gente realmente siente que deben suceder. No porque alguien de fuera diga: ‘haz esto’”.

En una noche de semana reciente, decenas de miles de cubanos empujaron antorchas encendidas y se unieron a la marcha anual para recordar al héroe nacional José Martí. Muchos de ellos eran estudiantes universitarios.

“Somos un pueblo digno, un pueblo con ganas de avanzar, con ganas de prosperar, que no cree en las amenazas y no se deja intimidar por ninguna represalia del enemigo”, declaró Sheyla Ibatao Ruíz, estudiante de Derecho de 21 años. “Si tenemos que tomar las armas, seremos los primeros en hacerlo”.

Antes de que comenzara la marcha, un presentador se dirigió a la multitudinaria audiencia, entre la que se encontraba el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

“Esto no es un acto de nostalgia, es una llamada a la acción”, dijo Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios en un discurso que incluyó referencias a Trump.

Un día después, Christopher Landau, vicesecretario de Estado estadounidense, señaló que Estados Unidos abraza a Martí “porque compartía esa pasión que tenemos por la libertad”.

“Esperamos que en 2026 los cubanos puedan por fin ejercer sus libertades fundamentales”, dijo Landau el miércoles en una grabación reproducida en una pequeña reunión en la embajada de Estados Unidos en La Habana. “El régimen comunista de Castro se tambalea; no durará mucho más. Después de 67 años de una revolución fracasada que ha traicionado al pueblo cubano, es hora del cambio que anhela la gente de la isla.”

‘Iremos en bicicleta’

El pasado septiembre, Ángel Eduardo puso en marcha un pequeño negocio de instalación de paneles solares. Lo llamó “Con Voltaje”, una palabra con doble significado en Cuba que puede referirse a hacer algo bien.

Dijo que estaba harto de estudiar a oscuras y de verse obligado a escribir en un cuaderno en vez de en un ordenador para obtener su título de ingeniero de control de automatización.

Eduardo empezó aparejando piezas para encender una sola bombilla para su casa y acabó aprendiendo a instalar sistemas solares gracias a la combinación de un amigo, Chat GPT y las redes sociales.

Ahora ha instalado docenas de sistemas en toda Cuba, con una media de una o dos instalaciones diarias desde noviembre, en una isla donde la demanda diaria de electricidad supera por término medio los 3.000 megavatios, cuando sólo se dispone de la mitad en las horas punta.

Eduardo dice que, desde la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela, se ha producido un aumento de las llamadas de personas de La Habana en busca de sistemas solares.

Niuvis Bueno Zavala, de 62 años, está pensando en montar un negocio. Intérprete rusa jubilada del gobierno cubano, ahora regenta una pequeña cabaña de madera cerca del mar donde vende bebidas, pero no comida.

“Nunca lo había tenido tan difícil”, dice, y añade que quizá empiece a vender comida casera. “Siempre hay una mano amiga que nos ayuda. Pero ahora esas manos amigas no pueden llegar hasta nosotros. Estamos bloqueados por todos lados”.

Muchos cubanos condenan el embargo, entre ellos el piloto retirado Pedro Carbonell.

Este hombre de 73 años esperó recientemente más de dos horas para comprar gasolina. Dice que los cubanos tienen que seguir luchando.

“Si no tenemos combustible, iremos en bicicleta”, dijo, recordando cómo los cubanos caminaban mucho durante el Periodo Especial. “Nuestro vino es amargo. Pero es nuestro vino. ¿Entienden? Y no queremos que venga nadie de otro sitio a decirnos cómo tenemos que beber nuestro vino”.

