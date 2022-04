El representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo negó hoy tener una casa en terrenos de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas y haber tramitado alguna conexión de agua para la zona en controversia mientras ocupaba un cargo gerencial en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la región de Guayama.

“Gracias a Papito Dios, no”, dijo el representante del Partido Popular Democrático (PPD) cuando se le preguntó si tenía algún solar en el Camino del Indio. Atribuyó los señalamientos en ese sentido a una de sus contrincantes en la primaria popular del próximo 7 de mayo por la Alcaldía de Guayama, Kia Rosario.

“Yo no tengo ningún tipo de terreno allí”, dijo al reaccionar a una publicación del excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. El activista ambiental, quien en la vista ocular en Bahía de Jobos, tuvo un enfrentamiento verbal con el legislador, aseguró ayer domingo en una publicación en las redes sociales que una persona “con propio y personal conocimiento” está dispuesta a declarar que Ortiz Lugo tiene un terreno en el mangle al oeste de Las Mareas.

En la publicación, Molina insta al legislador de Guayama a que desmienta las alegaciones en una declaración jurada.

“En la parte que ellos están indicando son terrenos privados, no son de dominio público porque son hacia el área oeste, según me enviaron las fotos que estaban presentando”, dijo Ortiz Lugo.

“Primero decían que yo instalé la tubería que fue una de las cosas que le pregunté al agrimensor, Carlos Vega y de la misma forma se lo voy a preguntar a la AAA porque ellos hicieron toda la investigación y la información de la data, todo lo que conlleva la acometida o servicios que la Autoridad tenga. Tienen todos los documentos habidos y por haber, de dónde es que se genera y las personas que intervinieron en cada uno de los casos individualmente”, reclamó el legislador.

-¿Usted no intervino con ninguno de los casos en el Camino del Indio?, se le preguntó.

“No, gracias a Papito Dios. Yo estoy fuera de Guayama desde 2009 en la AAA. Mi último trabajo fue en el área de Cayey desde octubre de 2009 a diciembre 31 de 2012 porque el 2 de enero de 2013 ya estaba juramentando como legislador”, indicó.

Dijo sin embargo, que cuando laboró en Guayama tuvo a su cargo el barrio Aguirre porque cubría desde Maunabo hasta Salinas en términos operaciones.

“Advine en conocimiento real en una de las visitas que hicimos a unas vistas de la Asamblea Municipal y se comentaba. Lo ví (las construcciones ilegales) porque cuando tu corres lancha y vas para Cayo Matías, Pájaros o Cayo Ratones y cuando miras hacia Las Mareas, veías que eso estaba lleno de esos mangles, pero se comenzaban a dar indicios de ver residencias. Fuimos a una vista publica el 19 de febrero de 2020 por unas querellas de unos pescadores, de ahí pasamos al área oeste y al Indio con la gente de Recursos Naturales y ellos indicaban que sí ya existía una investigación”, sostuvo.

-¿Pero usted sabía que había construcciones ilegales ahí?, se le cuestionó.

“Sí y digo que tan pronto comenzó la situación de la pandemia ahí fue que se despacharon con la cuchara grande”, indicó Ortiz Lugo.

Confrontado con que hay personas que dicen están dispuestas a declarar bajo juramento que él tiene una propiedad en el lugar, el legislador dijo: “que declaren que digan la verdad y que sometan evidencia”.

“Yo no le voy a pedir a nadie que diga lo haga porque esto es como una bola de humo. Ahora si tu eres la persona que es, que es candidata y dice, que presente la evidencia”, sostuvo para agregar que está dispuesto a someter una declaración jurada de que no tuvo nada que ver con los contadores ilegales que hay en el Camino del Indio y que no tiene ninguna casa allí.

“Sin miedo lo hago”, sostuvo el legislador.