Desde las 11:00 a.m. funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) en Canóvanas esperan por la llegada de las papeletas que pondrían a correr las primarias electorales programadas para el día de hoy.

Sin embargo, este ejercicio electoral aún no ha podido comenzar en este municipio ante la falta de la herramienta principal de este evento: las papeletas con los cinco precandidatos a la gobernación por el PPD y el PNP, así como los aspirantes a alcaldías y a un puesto en la legislatura.

“No han llegado las papeletas ni del PNP ni del PPD. No obstante, los centros están abiertos desde las 8:00 a.m. y, según la ley, se convocaron los procesos”, dijo Roland de Jesús, Comisionado por el PNP en este municipio, quien, mientras esperaba por la llegada de las papeletas, ayudaba en el control de personas a la Junta de Inscripción Permanente (JIP).

De Jesús comentó que la información que les ha llegado para explicar la razón del retraso es muy escasa. Solo les han dicho, dijo, que se garantizará la apertura de los colegios de votación durante ocho horas, una vez reciban las papeletas.

“Causa preocupación porque los funcionarios están trabajando desde las 5:00 a.m. y están cansados. Muchos incluso estaban trabajando desde ayer en los salones (de votación). Nos dijeron primero que llegaban (las papeletas) a las 11:00 a.m., después que a las 12:00 p.m. y después que a la 1:00 p.m., pero no se ha cumplido”, lamentó.

Agregó que el electorado está acostumbrado a votar en horas de la mañana.

“Votar hasta las 10:00 p.m. es un riesgo para la seguridad, además de que inclumpliría con el toque de queda que es a esa hora”, concluyó.