El alcalde de Guánica, Santos “Papichy” Seda Nazario, aprovechó el inicio de los trabajos de demolición de algunas casas perjudicadas por los terremotos que han afectado a la zona sur desde principio de año para lanzar un discurso de reproche y malestar contra legisladores de su Partido Nuevo Progresista (PNP) a quienes acusó de haberlo dejado solo en los momentos de mayor necesidad y dolor para los guaniqueños.

“Yo esperaba más de ustedes”, manifestó el alcalde a los senadores Nelson Cruz y Luis Berdiel y a la representante Lydia Méndez. Cruz y el hijo del senador Berdiel estaban en el público escuchando al alcalde.

Seda Nazario ofreció un discurso por más de 25 minutos en el que dejó saber “claritito” su sentir respecto a la respuesta del gobierno luego de la tragedia que sacudió a su pueblo, donde más de 1,900 residencias resultaron con daños y, de estas, más de 500 quedaron totalmente destruidas a causa de la secuencia de temblores que aun se perciben en la zona.

En su oratoria tuvo palabras de elogio y agradecimiento hacia la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, pues según dijo se han mantenido en constante comunicación y ofreciendo apoyo en las labores de reconstrucción.

“¡Qué lástima que no puedo mencionar a más nadie! ¡Qué tristeza que en un gobierno tan grande tenga que decir que ha sido sobre los hombros de la gobernadora y del secretario que han estado las lágrimas de este servidor como alcalde”, espepitó el ejecutivo municipal.

“A los que me ayudan lo digo y a los que no, también… hemos pasado depresiones, momentos difíciles y los que tengo a mi lado son a mis compañeros de trabajo que también lo han perdido todo. ¿Dónde están los demás?”, preguntó.

Aludió a que aun con los tropiezos enfrentados se propone a reconstruir la devastada ciudad y levantar a un nuevo Guánica. Entonces, lanzó una analogía de lo que ha sido el camino a la recuperación con el proceso de parto que atraviesan las mujeres.

“A las mujeres que están aquí, estamos pariendo un pueblo. Tengo las piernas hinchadas, me han salido estrías, he tenido cambios emocionales, me ha dado dolor de cabeza, muchos me han abandonado, pero ¿sabe qué? Vamos a parir ya pronto ese nuevo Guánica”, manifestó.

Gobernadora anuncia varias ayudas

La gobernadora visitó el municipio para anunciar una serie de fondos, incluidos los del proceso de demolición de estructuras. La Primera Ejecutiva indicó que se asignaron $14.5 millones provenientes de fondos estatales, de los cuales se han entregado al municipio $5.4 millones. El monto fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), se especificó.

Inicialmente, se impactarían 109 propiedades colapsadas, al tiempo que se utilizarían los fondos para la limpieza del área, procesamiento del material y disposición final del mismo.

El alcalde urgió a los residentes y dueños de otros 397 hogares a que agilicen la entrega de documentos para que puedan añadirse al plan de trabajo de demolición antes que culmine el presente año fiscal (en junio de 2021) pues, de lo contrario, se perderían los fondos asignados.

En etapas posteriores, se comenzaría la reconstrucción de hogares en los mismos lugares donde ubicaban. El alcalde aspira a que los trabajos puedan llevarse a cabo con una asignación de fondos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otros programas federales.

“El alcalde de Guánica, Santos Seda, hizo los acercamientos y gestiones pertinentes para lograr los recursos y las ayudas necesarias para la recuperación de sus comunidades y su gente. Hoy damos comienzo a ese proceso de la recuperación del nuevo Guánica que todos los hermanos y hermanas de esta ciudad se merecen, con la demolición de propiedades colapsadas, limpieza del área, procesamiento del material y disposición final del mismo”, expresó la gobernadora.

De otra parte, dijo que se prevé que para octubre el Departamento de Educación (DE) comience a preparar los vagones/salones para los estudiantes de Guánica, Guayanilla y Peñuelas. Guánica es el único pueblo que, actualmente, no tiene escuelas disponibles pues todas quedaron inhabilitadas con los terremotos.

Asimismo Vázquez Garced dijo que para noviembre comenzará un proceso de subasta para demoler la estructura que cobijaba a la planta recicladora de gomas que se incendió en el 2019. Miles de neumáticos llevan meses acumulados a la intemperie, lo que preocupaba al alcalde quien había hecho denuncias de que el escenario se convertiría en un problema ambiental y de salud pública.

También se mencionó que próximamente se llevará a cabo el proceso de demolición de la Casa Alcaldía, la cual sería ubicada en otros terrenos. La idea de Seda Nazario es diseñar un “Memorial Park” en la zona destrozada.

“Yo espero que los futuros gobiernos que lleguen no le quiten a Guánica lo que le están asignando a Guánica”, suplicó el alcalde tras escuchar los anuncios.