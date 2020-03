Al tiempo que hay 79 casos positivos de coronavirus en Puerto Rico y que los contagios van acelerando, el coordinador del “task force” médico, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, desconoce con exactitud cuántas pruebas maneja el Departamento de Salud para enfrentar esta pandemia y si los laboratorios privados le están cobrando a los ciudadanos por hacérselas.

El también rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico tampoco pudo precisar anoche quién será el proveedor de las 200,000 pruebas rápidas que llegarán al País próximamente y de qué nación provendrán. Estas pruebas, explicó, solo son efectivas si el virus lleva en el cuerpo de cinco a siete días.

Además, aunque el jefe del grupo de trabajo creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró que mantiene comunicación con el Hospital de Veteranos, mostró desconocimiento cuando la prensa le cuestionó por los cinco nuevos casos reportados en esta institución.

“No hace ninguna diferencia saber que hay un caso más o un caso menos hoy”, sostuvo anoche en un aparte con periodistas tras la conferencia de prensa de la gobernadora en la que se anunció la extensión de la cuarentena, el toque de queda y el cierre forzado de negocios no esenciales.

¿Cómo es la relación con Veteranos?

“Siempre hemos tenido bastante buena relación con Veteranos, pero hubo una reunión con los oficiales de Veteranos donde se pusieron todas las cartas sobre la mesa y pues ya la información está fluyendo. Inicialmente, no estaba fluyendo la información”.

Sin embargo, un periodista le cuestionó si tenía conocimiento que el hospital ayer había reportado cinco casos más, ya que Salud no había difundido esa información.

“Lo que pasa es que no podemos estar pendientes diariamente si hay un caso más o un caso menos”, indicó.

¿Usted lo sabía?

“No”.

¿Cómo es la comunicación con Veteranos, todos los días le envían un reporte?

“Sí. El grupo de epidemiólogos recibe la información. Entonces, ellos analizan la información y van preparando el reporte. Ya por la noche el reporte debe estar listo y nos lo hacen llegar por la mañana”.

¿Se lo envían simultáneo a Salud y al “task force”?

“Nosotros, por deferencia, lo compartimos con el secretario de Salud”.

¿Entonces es al revés, Veteranos al “task force” y ustedes a Salud?

“No, no, no. Los epidemiólogos de veteranos trabajan con los epidemiólogos del 'task force’ para armar una sola data… No hace ninguna diferencia saber que hay un caso más o un caso menos hoy. Lo vamos a tener todo mañana”.

Sobre las 200,000 pruebas rápidas, ¿cuál es el suplidor a quien le hicieron la orden de compra?

“¿A qué suplidor? No tengo esa información aquí conmigo”.

¿No sabe de qué país?

“No”.

Es que han trascendido casos, como en España, de pruebas compradas en China que no son fiables.

“Yo te puedo garantizar de que todas las pruebas que se están pidiendo son avaladas por el CDC”.

¿Cuál es la confiabilidad de estas pruebas?

“Lo que hace el ‘rapid test’, es con un ‘pregnancy test’, ellos te dicen si tú has estado expuesto al virus. Ellos miden la respuesta de tu cuerpo con el virus. O sea, si tú estuviste infectado ayer o antes de ayer todavía tu cuerpo no ha tenido la oportunidad de montar una reacción contra ese virus. Más o menos tienes que haber estado expuesto de cinco a siete días para que sea sensitiva”.

¿Pues es menos efectiva por esa razón?

“Déjame explicar. Esa prueba es sensitiva. Tiene más de 95% de sensitividad siempre y cuando el cuerpo humano haya tenido una reacción para desarrollar anticuerpos contra el virus, pero el cuerpo necesita tiempo para montar esa reacción y eso es lo que te mide. Si te infectaste ayer, el cuerpo todavía no ha tenido esa reacción. Ese es el único ‘drawback’ (inconveniente)”.

¿La prueba molecular te lo dice al momento?

“Sí, la molecular te lo dice ahí, ‘yes or no’”.

¿Las pruebas rápidas han llegado a Puerto Rico?

“Sí, tenemos (pruebas) rápidas. Mira, están llegando. Por ejemplo, mañana (hoy) vamos a distribuir 500 rápidas y 300 moleculares. Se van a distribuir 800. Y de la manera que se van a distribuir, tengo al equipo de epidemiología planificando a dónde es que van a ir. Se está haciendo a través del general Burgos, de Manejo de Emergencias, para que sea más efectivo, más uniforme y sea transparente”.

Números, ¿cuántas pruebas moleculares hay ahora mismo?

“Hoy (ayer) nada más nos llegaron 300”.

¿Cuántas habían?

“Tenemos… bueno…”

Al día de hoy, ¿cuál es el número de pruebas moleculares y pruebas rápidas que hay en Puerto Rico? De los reactivos sabemos que quedan 700.

“Mira, esa contestación es difícil de decirte con precisión porque la respuesta a todo esto, o sea, cuántas pruebas hay… Mira, esta respuesta es una respuesta que no es de Salud, esto es una respuesta de todo Puerto Rico, de todos los hospitales. Entonces, lo que estamos viendo es que hay laboratorios privados que se están integrando ahora que les están llegando pruebas, le están llegando reactivos y son fuentes bien importantes. Entendemos que los laboratorios privados pueden estar haciendo entre 200 y 300 pruebas al día. Hay hospitales, hay municipios, hay CDT (Centros de Diagnósticos y Tratamientos), hay IPAs (Asociación de Médicos Independientes) que también están pidiendo sus pruebas. Lo importante de todo esto es que notifiquen al Departamento de Salud para poder tener las estadísticas. O sea, que yo te puedo dar unos números de Salud nada más, pero en eso tienes que integrar los laboratorios, los IPAs, los Centros 330, que también le están empezando a llegar”.

Salud, ¿cuántas pruebas tiene? ¿Cuál es el número que ustedes están manejando?

“Bueno, en el día de hoy recibimos, o sea, se despacharon...”

¿Cuál es el total de pruebas que hay ahora mismo disponibles, que usted tenga conocimiento, del Departamento de Salud?

“Es que es un proceso dinámico. Llegan y las entregamos. No nos quedamos con pruebas como los almacenes. Llegan y las mandamos. Hoy llegaron, hoy se despacharon 500 moleculares, mañana son 300 moleculares y todo lo que llega lo sacamos. En los Laboratorios de Salud, pues tenemos una cantidad mínima, quizás, cerca de 200”.

¿200 pruebas moleculares y 700 reactivos que están en los Laboratorios de Salud?

“Exacto. Tenemos bastantes reactivos para poder atender. O sea, los reactivos no van a ser un factor limitante”.

Usted estimó que pueden haber 600 contagiados en Puerto Rico. Hay 700 reactivos solamente. ¿Estamos ahí casi al límite si los estimados son ciertos?

“Pero, mira, lo importante es que todos los días estamos recibiendo pruebas. Y ya para el domingo vamos a recibir más y se están haciendo”.

Entonces, el mensaje está siendo quedarse en casa y ¿las pruebas para cuándo?

“No te preocupes por las pruebas”.

En las redes sociales hay personas diciendo que van a realizarse las pruebas y no se las quieren hacer, les dan citas para días posteriores, doctores que han dicho que les hicieron las pruebas a sus pacientes hace días y no las han recibido. Esas personas pueden estar contagiando a otras. También, tenemos que el 80% de los casos no presentan síntomas y siguen contagiando a las personas.

“Eso es un ‘issue’ importante y estamos conscientes que esas situaciones se han dado. Yo espero que a través de nuestra página web podamos enviar información y mantener a todo el mundo informado de lo que hay. Yo te puedo decir que hay laboratorios privados que son una excelente opción, particularmente los Toledo, ellos han sido bien diligentes para esto. Si un médico te manda a hacer una prueba y vas a un hospital y no la tienen, o no te la hacen o tienes algún problema, puedes ir a un laboratorio Toledo, ellos son concesionarios y tienen diferentes otros laboratorios y lo importante es que te la pueden hacer ahí”.

¿Gratuita?

“Bueno –eso lo vamos a corroborar en estos días porque tenemos parte del ‘task force’ con los planes médicos– se supone que no te cobre el copago. Se supone que con tu tarjeta del plan médico te cubra la prueba completa y no tengas que pagar nada. Esa información la tenemos que corroborar porque es una de las cosas que estamos persiguiendo para investigar qué está pasando para hacerle la recomendación a la gobernadora. El problema es las personas que no tengan plan cuánto se les va a cobrar. Entiendo que una de las recomendaciones que le vamos a hacer a la gobernadora es que cualquier persona que no tenga dinero, no queremos un plan de pagos ni un precio especial, queremos que se le haga gratis, hay un factor económico, lo sabemos, pero son puntos importantes que estaremos evaluando próximamente”.

Pero, ¿ahora mismo se desconoce si la empresa privada le está cobrando a las personas por las pruebas?

“Esa información tenemos que corroborarla, porque hay de todo”.