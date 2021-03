No será hasta dentro de tres semanas que el caucus popular en la Cámara de Representantes discutiría el nombramiento del secretario de Estado, Larry Seilhamer para determinar, si tiene los votos de la delegación de mayoría para ser confirmado y cuándo sería llevado a votación al pleno en ese cuerpo legislativo.

Así lo dijo hoy, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien sostuvo que por el momento, tiene que atender asuntos de mayor prioridad.

“En tres semanas reúno al caucus y dialogamos con el resultado del mismo. Yo soy una persona bien organizada”, dijo Hernández Montañez al ser preguntado por periodistas en el Capitolio.

El nombramiento de Secretario requiere ser confirmado en Cámara y Senado. La Comisión de Gobierno de la Cámara evaluó a Seilhamer en una extensa vista pública el pasado 18 de febrero, mientras que el Senado citó al nominado para este martes próximo.

-¿Hay alguna objeción al nombramiento de Seilhamer?, preguntó Primera Hora al Presidente de la Cámara?

“Procesal. Voy a esperar la agenda que tengo y cuando me toque el tercer caucus que tengo para atender ese reclamo”, indicó.

Se le cuestionó si el nombramiento de Seilhamer debía atenderse con más premura por tratarse del Secretario de Estado, un puesto que es el primero en el orden de sucesión constitucional a la gobernación y el líder cameral dijo: “Tengo asuntos internos más prioritarios que tienen que ver con asuntos de la delegación y asuntos que tienen que ver con ética que van a tomar mucho tiempo”.

“Tampoco voy a estar tres días en caucus. Hago un caucus a la semana, probablemente dos, pero en ningún momento he hecho dos caucus en una semana. Los hago exclusivamente para asuntos controversiales que van a tener tiempo y no le pongo limitación”, sostuvo.

Dijo sin embargo, que la Comisión de Gobierno, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, ya está lista con el informe. “Ya me notificaron que están listos”, indicó Hernández Montañez.

No soltó prenda sobre su parecer con respecto al nominado. “Yo tengo mucha deferencia., yo presidí comisiones y no voy a hacer ninguna expresión a que yo no escuche al presidente de la Comisión dar el informe y cuáles son sus hallazgos y sus recomendaciones”, expresó el líder de la Cámara.

El Presidente de la Comisión de Gobierno dijo por su parte, que el trabajo en la comisión ya se completó . “Estoy listo para presentar el informe ante el caucus de la delegacion popular tan pronto se me notifique esa fecha. Ya el informe esta listo y el trabajo en la comisión”, sostuvo Ortiz. No adelantó las recomendaciones que hace en el informe.

“Por deferencia a los compañeros no voy a hacer ningún comentario que pueda adelantar ninguna conclusión”, expresó el legislador.

En la vista del 18 de febrero, Ortiz le indicó a Seilhamer que contaba con su respaldo y que no había recibido ninguna información que lo hiciera cambiar de parecer.

También se espera que esta semana el caucus novoprogresista en la Cámara se reúna con Seilhamer para limar asperezas por las expresiones que hizo el nominado Secretario de Estado de que la millonaria deuda pública de Puerto Rico es un obstáculo para el ideal de la estadidad.