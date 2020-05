El presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR-AFL-CIO), José Rodríguez Báez, responsabilizó hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por la salud y seguridad de los miles de trabajadores ante la reapertura económica sin brindar datos estadísticos confiables sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país.

Sus expresiones surgieron luego de una caravana en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, junto al sindicato que integran el gremio, para rendirle homenaje a los empleados del sector público y privado, y a aquellos que han muerto durante la emergencia por el coronavirus.

La manifestación salió del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en Río Piedras, pasó frente al hospital Auxilio Mutuo, el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación hasta llegar a las inmediaciones del Complejo Correccional de Bayamón.

PUBLICIDAD

“La gobernadora Wanda Vázquez pone en riesgo el éxito que se había logrado con el distanciamiento físico. El mismo epidemiólogo del Estado recomendó hace unos días que la economía se reabriera cuando no hubiera muertes y bajaran los contagios. Pero, no tenemos pruebas suficientes, los datos estadísticos no son confiables y se está poniendo la salud de los trabajadores en manos de los patronos sin tener herramientas de fiscalización”, manifestó el líder sindical por escrito.

“Hoy, nuestra principal demanda es que se provea a todo trabajador, en todos los sectores, en todas las industrias, toda la protección necesaria para evitar que enfermen del COVID-19. Que se sigan todas las recomendaciones y regulaciones establecidas por las autoridades médicas y científicas en temas de salubridad y seguridad en el empleo. Los hacemos responsables por las muertes”, añadió.

De su lado, Benjamín Borges, síndico de Servidores Públicos Unidos/AFSCME (SPU), destacó la labor crucial de los trabajadores del sector público, quienes son los que están directamente expuestos en esta emergencia.

“Ante emergencias como esta, es en los servidores públicos en quienes primero descansa proteger la salud del pueblo, su seguridad personal y su seguridad alimentaria. Mientras los demás estamos protegidos en nuestras casas muchos de ellos se arriesgan día a día a contagiarse, incluso pobremente protegidos o sin contar con el respaldo adecuado por el patrono”, solicitó Borges, en un comunicado de prensa.

Rodríguez Báez también le exigió al gobierno que los inserte en la discusión sobre las decisiones que van a tomar para reactivar al país.

PUBLICIDAD

“Nuestras familias no se bañan en millones. Nos urge reactivar al País. ¿Quiénes mejores que nosotros para dirigir al gobierno en el paso a paso en cada renglón, en cada sector, en cada departamento? Si aprendieran de nuestras experiencias, si tomaran en cuenta nuestros aportes, nos iría mejor a todos. Exigimos participar en la búsqueda de soluciones. No hay mesa de trabajo ni ‘task force’ completo sin nosotros”, concluyó.

Reclamó que se les pague a las familias en necesidad los incentivos estatales y federales, la compensación por desempleo a los trabajadores cesanteados y que se penalice a los patronos que incumplen con la ley.