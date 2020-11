El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, llegó este viernes a deponer en las vistas de transición en momentos en que más de 6,000 personas todavía no han recibido los fondos que han reclamado por desempleo, según aceptó a su llegada al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

Vistas Comite Transicion 2020-2021 - Dia 4 Vistas Comite Transicion 2020-2021 - Dia 4 Departamento del Trabajo Posted by Comité de Transición 2020 on Friday, November 20, 2020

Dijo que esta suma representa el 11% de las personas que han reclamado el pago por desempleo o de la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), precisó.

Explicó que en estos casos hay personas a las que hay que corroborar identidad para evitar el fraude, el patrono no ha estado accesible, es un caso de despido por medida correctiva que no cualificaría, no ha presentado prueba o no ha cumplido con todos los requisitos del programa.

Rivera Santiago recomendó al gobierno entrante de Pedro Pierluisi que es “bien importante darles continuidad a planes de trabajo Desempleo y PUA”. Pero, sobre todo, destacó que es necesario actualizar los sistemas de información.

El presidente del comité de transición, Ramón Luis Rivera Cruz, aceptó que los sistemas de informática están anticuados y hay que actualizarlo.

“El secretario del Trabajo llegó al final en un periodo muy complicado”, reconoció.

“Voy a solicitar al secretario sugerencias que se deben estar siguiendo o estableciendo para transformar el departamento”, añadió el también alcalde de Bayamón.

Sobre la alta cifra de personas que no han cobrado desempleo, reconoció que con la llegada de Rivera Santiago han disminuido.