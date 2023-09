La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, compuesta por la senadora María de Lourdes Santiago y el Representante Denis Márquez Lebrón, solicitaron al gobernador que no convierta en ley el Proyecto Sustitutivo de la Cámara a los Proyectos 575 y 362 para enmendar la ley de armas, ya que elimina cualquier requisito de distancia entre una armería y un plantel escolar.

“No existe justificación en cuanto a política pública que permita que las armerías estén enfrente o al lado de planteles escolares. ¿Por qué nuestras escuelas necesitan una armería cerca? Por el contrario, Puerto Rico se encuentra sumido en una crisis de seguridad y violencia y la situación exige que aquellas personas en las que el país depositó su confianza para la toma de tales decisiones actúen con la mayor de la prudencia”, argumentaron ambos legisladores en la carta enviada a La Fortaleza.

Tanto para Santiago como para Márquez, aunque el título de la medida sugiere que se tratan de enmiendas “técnicas”, de convertirse en ley quedaría eliminado cualquier requisito de distancia entre una armería y un plantel escolar que, actualmente, deben ubicar a una milla de distancia.

“El lenguaje aprobado por la Asamblea Legislativa y que pronto estará ante usted para convertirse en Ley con su firma establece tres categorías de distancia dependiendo del tipo de negocio que opere una armería”, señalaron los legisladores en la misiva enviada al gobernador. Asimismo, subrayaron que una armería que opere un campo de tiro abierto deberá estar a una milla de un plantel escolar y, en los casos de armerías que operen campos de tiro cerrados, podrán ubicarse a trescientos metros de un plantel escolar. No obstante, lee la medida: “Sin embargo, las armerías que no tengan campo de tiro no tendrán que cumplir con las disposiciones de distancias”.

“Reiteramos la necesidad de velar por el bienestar y seguridad de nuestra niñez por lo que hacemos un llamado al gobernador a que no convierta en ley estas enmiendas”, expresaron Santiago y Márquez.