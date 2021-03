Miles de estudiantes de la Región de Ponce continuarán con sus clases en modalidad virtual hasta nuevo aviso, ya que el Gobierno validó preliminarmente la apertura de dos planteles en Coamo y otro en Utuado, durante la primera fase encaminada a recibir estudiantes a partir del 10 de marzo.

Esto, luego de múltiples interrogantes en cuanto a la evaluación de estructuras ubicadas en los pueblos más afectados por los sismos, además del nivel de transmisión de COVID-19 en al menos seis de los 12 municipios que integran la zona.

Cabe destacar que esta región es compuesta por: Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Villalba, Jayuya, Utuado, Adjuntas, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica.

En un recorrido por las escuelas José Ramón Rodríguez y Román Colón Correa, ubicadas respectivamente en el casco urbano y barrio Jueyes de Coamo, se constató la asistencia de personal escolar en el primer día de reapertura.

Sin embargo, no se permitió el acceso a la José Ramón Rodríguez para verificar el proceso de preparación pues el director estaba reunido en la Oficina Regional, pero tampoco accedió a una entrevista hasta conseguir la autorización de la oficina de Prensa de la agencia que, horas después de gestionarse no había respondido al requerimiento.

Entretanto, el alcalde Juan Carlos García Padilla consintió la reapertura escolar ya que, a su juicio, los 14 planteles que hay en ese pueblo están listos para operar, aunque no está claro a cuánto asciende la matrícula.

“En Coamo, todas las escuelas están listas en cuestión de planta física, sí pueden necesitar algún detalle interior, en términos de algún detalle en el comedor o alguno de los salones, en los baños. Pero lo que es planta física se mantienen todo el año, el municipio en acuerdo con el Departamento de Educación y OMEP, la región y los directores escolares de nuestro pueblo son muy exigentes con sus planteles y no permiten que se abandonen”, dijo.

“No tengo problema ninguno en que se comience ahora y que se haga su debido protocolo. Pero ahora mismo no te sé decir cuánto es la matricula en Coamo porque después del huracán María es una incógnita y peor aún después del COVID, pues hay que ver”, admitió.

No obstante, García Padilla cuestionó las razones del reinicio de clases presenciales a poco más de dos meses para culminar el año académico, además de la carga impuesta a los maestros quienes no cuentan con las facilidades para atender las necesidades de aquellos estudiantes que permanezcan en sus hogares.

“La única preocupación mía es que (los estudiantes) no lleguen a clase porque el maestro no va a tener la capacidad de hacerlo presencial más a distancia. Eso sí, que es difícil para el maestro; hacerlo doble, porque en los salones no hay circuito cerrado, no hay la tecnología para poderlo hacer simultaneo. Mi única duda es la ejecución de la logística del maestro con los estudiantes, tanto los presenciales como los que están a distancia. Ahí es que es mi única reserva”, confesó.

“Por lo demás, pues si los maestros se vacunaron pues están listos para dar clase y los estudiantes, de una manera gradual, deben ir regresando al plantel. La brecha está ahí y en ese sentido cuando regresen presencial los estudiantes a distancia siguen sin coger clase y en ese sentido me preocupa mucho”, agregó.

El alcalde coameño aclaró que ambas escuelas son receptoras de alumnos que, por su lugar de residencia, no tienen acceso a la internet.

“La José Ramón es receptora de los barrios de la falda de Coamo hacia el norte, de Santa Ana, San Diego, que son barrios que están en área rural que tienen problemas de acceso al internet. La Román Colón Correa es más de uso de un sector que es el barrio Jueyes y Sabana Hoyos. Esa capta su barrio y algunos estudiantes de otros sectores que llegan allí”, destacó al señalar que actualmente Coamo tiene 14 casos de coronavirus activos.

De otra parte, en una visita realizada el pasado sábado a la escuela Luis Muñoz Rivera en Utuado, el senador Ramoncito Ruiz Nieves, preguntó a la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, cuál será la logística para la transportación escolar de unos 200 estudiantes que asistirían a clases presenciales pues el plantel queda lejos de sus respectivos barrios.

“La escuela está a 40 minutos del barrio Mameyes y a de 45 a 50 minutos del barrio Ángeles, por lo que expuse a la secretaria de cómo se va a llevar la transportación porque son guaguas escolares de 66 pasajeros y debe haber un espacio, y realmente la guagua se convertiría en un espacio para 15 estudiantes viajando, tomando las medidas necesarias”, resaltó.

Incluso, reveló que, de acuerdo con una encuesta realizada por la directora de la Escuela Luis Muñoz Rivera, el 76% de los padres aseguró que no enviará a sus hijos de vuelta a clases presenciales.

Asimismo, cuestionó el poco tiempo de preparación que tendrían los maestros del 3 al 5 de marzo en vías de ser certificados, además de validar los planteles que pasen la inspección de los epidemiólogos.

“La secretaria habló de 115 planteles que se pueden convertir en 90, pero dijo que tenía 135 planteles preparados ya y ávidos para comenzar el curso escolar y cuando fuimos a la escuela de Utuado, todavía faltan unos detalles importantes para la apertura”, añadió mientras sostuvo que durante su visita llegaron también a la escuela Antonia Tulla Torres en el municipio utuadeño.